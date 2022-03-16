في تطور جديد ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: «لن نوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا وستستمر حتى النهاية»، في إشارة إلى استكمال الأهداف التي أعلنت عنها موسكو، ومن بينها نزع سلاح أوكرانيا وتحييدها، والقضاء على من تصفهم روسيا بـ«النازيين»، مشددًا على أن أوكرانيا لن تصبح موقعًا لانطلاق التهديدات ضد بلاده.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. بوتين: لن نُوقف العمليات العسكرية

وضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا أيضًا، تأكيد الرئيس الروسي خلال اجتماع، عُقد اليوم الأربعاء، حول إجراءات الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الروسية، أن النظام الموالي للنازيين في العاصمة الأوكرانية كييف يمكن أن يحصل على أسلحة نووية في المستقبل المنظور، مشيرًا إلى أن بلاده ستكون هدفًا بالنسبة لهؤلاء، وهو ما يفسر تصريح «بوتين» الذي قال فيه: «لن نوقف العمليات العسكرية حتى تحقق أهدافها ومن بينها القضاء على هؤلاء النازيين في أوكرانيا».

وأوضح الرئيس الروسي أن القوات الروسية في حال تحركها فقط في إقليم دونباس، فإن ذلك لم يكن ليؤدي إلى القضاء على التهديد، وإنما سيتم خلق جبهة جديدة للمواجهة.

بوتين: تكتيكات العمليات العسكرية أثبتت فاعليتها

وأكد بوتين: أنه بالنسبة لتكتيكات العمليات العسكرية التي وضعتها وزارة الدفاع الروسية وهيئة الأركان العامة الروسية، فإنها أثبتت فاعليتها تمامًا، موضحًا: «رجالنا وجنودنا وضباطنا يظهرون الشجاعة والبطولة، إنهم يفعلون كل ما بوسعهم لتجنب الخسائر بين السكان المدنيين في المدن الأوكرانية»، مؤكدًا في المقابل أن من وصفهم بـ«الرعاة الغربيين» يدفعون أوكرانيا لإراقة الدماء من خلال إمدادهم بالسلاح والمرتزقة.

وشدد على أن الغرب، الآن ومرة أخرى، يريد تكرار محاولة الضغط على روسيا، لتحويلها إلى دولة ضعيفة تابعة، وانتهاك وحدة أراضيها، وتفكيك أوصالها، ولكنهم لم ولن ينجحوا، لافتًا إلى أنهم سوف يراهنون الآن على ما يسمى بـ«الطابور الخامس»، على حد قوله.