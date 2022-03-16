الطابور الخامس في روسيا يثير غضب بوتين ضد الغرب: ينفقون عليهم الأموال

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، خطابًا حول سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، هاجم خلاله الغرب، واتهمه بأنه يمول الطابور الخامس في روسيا، وذلك خلال خطاب حمل كثير من الرسائل تتعلق بسير خطة الحرب، وتأثير العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو، مشددًا على أن المواطنين الروس يواجهون إساءات في الخارج.

من هم الطابور الخامس في روسيا؟

والطابور الخامس في روسيا الذي تحدث عنه الرئيس الروسي مصطلح يطلق عادة على المجموعات التي تعمل لصالح عدوان خارجي، أو لصالح مخطط خارجي داخل الدولة، وقد يكون نشاطهم علنًا أو سرًا وربما يشمل أعمال تخريب وجاسوسية، ونشر المعلومات الزائفة والمضللة.

بوتين: يعيشون بالخارج ويمولون الطابور الخامس في روسيا

وتحدث بوتين عن تحركات الغرب المضادة لبلاده، إذ قال إن الدول الغربية تشجع الطابور الخامس ويصرفون الأمول عليهم، موضحًا أنهم يعيشون في الخارج ويمولون هذه الفئات.

كما انتقد الرئيس الروسي في سياق حديثه عن الطابور الخامس مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الغربي، وقال إن هذه الوسائل تستخدم كل المعلومات المزيفة ضد روسيا، مشددًا على أن «حرية الصحافة مجرد خيال» بعد هذه الوقائع.

كما هاجم مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن أحدها سمح بالتحريض علنًا على قتل المواطنين الروس، مشددًا على أن الغرب داس على كل المبادئ، منتقدًا كذلك مخالفة المبادئ الأولمبية التي لا تخلط بين الرياضة والسياسة.

بوتين يشرح كيف يسيء الغرب معاملة المواطنين الروس

وفصّل رئيس روسيا في مسألة الإساءة للمواطنين الروس في الخارج، إذ قال إن الدول الغربية تمتنع عن مساعدة الروس طبيًا، كما يحرمونهم من التعليم، ويطردون الفنانين من عملهم، كما يسيئون التعامل مع كل من يتحدث بالروسية.

وقال إن الغرب لا يريد رؤية روسيا ذات سياسة مستقلة ومتقدمة، متهمًا كذلك الغرب بدعم من وصفهم بـ«الإرهابيين والمتطرفين والانفصاليين في الشيشان»، حتى تكون روسيا دولة ضعيفة ويسهل تفتيتها، مشددًا على أن هذه المخططات في الشيشان التي تحدث عنها لم ولن تنجح.

وتعد الأنشطة التي تحدث الرئيس الروسي عنها ضمن أعمال الطابور الخامس، تزامنًا مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.