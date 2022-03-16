التضامن: الجمعيات الأهلية شاركت مع التنمية المحلية في إنشاء 67 ألف وحدة سكنية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الجمعيات الأهلية شريك أساسي مع وزارة التنمية المحلية في إنشاء 67 ألف وحدة سكنية تحت مظلة مبادرة «حياة كريمة»، وتم توصيل وصلات مياه لها وتركيب أسقف، موضحا أن هناك هدف للتقصي عن المباني المتهالكة لتطوير الريف المصري.

نية لإنشاء 123 ألف منزل بالتنسيق مع المجتمع الأهلي

وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه تم اختيار الأسر الأول بالرعاية من أجل تقديم الرعاية لهم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، حيث سيتم إنشاء 123 ألف منزل وسط تنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، لافتة إلى أن المشاركة مع المجتمع الأهلي مستمرة في الهدم والبناء من أجل أن تكون المباني شكل واحد وبمعايير واحدة وسط مراقبة هندسية والتعاون مع مكاتب هندسية والهيئة الهندسية.

تنسيق مجتمعي حكومي في الشهر الكريم

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تقسيم الوحدات على المحافظات المختلفة والجمعيات المختلفة لأن لكل جمعية تخصص ونطاق جغرافي من أجل تنظيم العمل الأهلي، مؤكدة أن العمل مستمر في شهر رمضان لأنه لا توجد فرصة من أجل تأجيل العمل، ولكن هناك فرصة للعمل وتقديم توعية للمجتمع في ظل تجمع الأسر في رمضان، كما أن الشهر الكريم سيشمل توزيع الأغذية وتقديم احتياجات الأسر للعيد في ظل منظومة الحماية التي تقدمها الدولة، ويوجد اهتمام كبير للأسر التي يوجد بها كبار السن والسيدات المعيلات وسط تنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، حيث توجد قاعدة بيانات بالفقراء للتوزيع عليهم.