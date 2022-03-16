تعرف على السيناريوهات المتوقعة لـ الخبز السياحي قبيل شهر رمضان

احتل الخبز السياحي عمليات البحث بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع سعر لبيعه تخفيفًا من الأعباء على المواطنين، وإعلان وزارة التموين إعادة تسعيره بشكل عادل، وتحديد الوزن، الأمر الذي يشغل بال الكثير من المواطنين حول مصيره، خاصة قبل شهر رمضان، إذ أنه من الأصناف الرئيسية على مائدة المصريين.

السياريو الأول لبيع الخبز السياحي

وقال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» إن هناك سيناريوهين على مائدة وزير التموين، الأول أن هناك توجهًا جديدًا لبيع الخبز السياحي بالكيلو وفق سعر معلن، على أن يدفع المستهلك حجم الوزن بعيدًا عن حجم رغيف الخبز.

وأضاف «حماد»، بأن هذا التوجيه يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان سعر الخبز السياحي وبيعه بسعر عادل، لافتًا إلى أن ميزة هذا التوجه تتمثل في أن المستهلك يحصل على احتياجه فقط، ما يقلل من حجم الهالك.

وذكر أنه سيجري وضع حد أقصى لسعر الخبز السياحي، على أن يكون لكل فرن حرية وضع تسعيرة خاصة به تحت هذا الحد حسب جودة الخبز، شريطة ألا تقل عن المواصفات التي ستوضع، ما يخلق منافسة بين التجار.

أنواع المخابز في الأسواق

وأوضح أنه سيكون هناك ثلاثة أنواع من الأفران، وهي: الإفرنجية والتي تبيع الخبز بالسعر الحر دون أي تدخل من الدولة، والسياحية التي تقدم الخبز بجودة متميزة، وهذه الفئة سيتم وضع سعر معلن لها بالكيلو، والخبز المدعم.

أما السيناريو الثاني، فيتوقف على سعر توريد الدقيق للمخابز الإفرنجية، ويكون هناك رقابة على المخابز من خلال المحافظات والتموين وجهاز حماية المستهلك، وفقا لتصريحات «حماد».

وأشار إلى أن أفران الخبز الحر، ستكون خاضعة لرقابة مشددة من وزارة التموين، حتى تُضبط عملية إنتاج وبيع الخبز، كما أنه سيجري وضع عقوبات لمن يتلاعبون في المواصفات التي سيُعلن عنها قريبًا بخصوص الوزن والسعر.