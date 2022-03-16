«سي إن إن»: سلوفاكيا وافقت على إرسال صواريخ «إس 300» إلى أوكرانيا

ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن سلوفاكيا وافقت مبدئيا على تزويد أوكرانيا بنظام دفاع جوي رئيسي، يعود إلى الحقبة السوفيتية، للمساعدة في الدفاع ضد الضربات الجوية الروسية، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة، لكل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

استبدال منظومة إس -300 بنظام باتريوت الأمريكي

وفقًا لاثنين من المصادر، فإن سلوفاكيا، وهي واحدة من ثلاث دول حليفة في الناتو لديها أنظمة دفاع معينة، تريد تأكيدات بأنه سيجرِ استبدال أنظمة دفاعها الجوي على الفور، وإذا قدمت دولة ما منظومة إس -300، فمن المرجح أن تتلقى نظام صواريخ باتريوت للدفاع الجوي الأمريكي الصنع، بدلا من القدرة التي ستتخلى عنها.

وأعلنت ألمانيا وهولندا بالفعل على الملأ، أنهما سترسلان صواريخ باتريوت إلى سلوفاكيا، بينما حذر أحد المصادر المطلعة من أن دمج نظام دفاع جوي جديد ومعقد في الهندسة العسكرية الحالية لدولة ما، وكذلك تدريب قواتها على استخدامه ، قد يستغرق بعض الوقت.

وتأتي تلك الخطوة، من أجل منح المزيد من صواريخ إس -300 للأوكرانيين، في الوقت الذي يضغط فيه الكونجرس على إدارة بايدن لمساعدة أوكرانيا، في الحصول على نظام الدفاع الجوي، وحث المشرعون من كلا الحزبين، الذين استمعوا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب ألقاه صباح اليوم، الولايات المتحدة على الحاجة إلى بذل المزيد لمساعدة أوكرانيا في الحصول على الأسلحة التي تسعى إليها، خاصة بعد أن عارضت الإدارة خطة الأسبوع الماضي لتزويد أوكرانيا بطائرات ميج -29 البولندية.

تلميحات بوصول المزيد من إس -300 إلى أوكرانيا

وألمح النائب مايكل ماكول، العضو الجمهوري الأعلى في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الولايات المتحدة قد أحرزت تقدمًا في وصول أوكرانيا إلى أنظمة S-300 إضافية، وهو نظام أسلحة مضاد للطائرات تقول مصادر في الكونجرس إن أوكرانيا تقوم بتشغيله بفاعلية ضد هجوم روسيا.