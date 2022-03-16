فردوس عبدالحميد: الرئيس بيفكر في كل شخص يعيش بمصر

قالت الفنانة فردوس عبدالحميد، إنها سعيدة بتكريم الدولة لها في يوم المرأة العالمي، لافتة إلى أن المرأة المصرية مضحية وقدمت الكثير، ولها أثر كبير في كل المجالات سواء المرأة العاملة أو المقيمة بالمنزل، مشيرة إلى أن الفن يهدف لمناقشة المشكلات بشكل مؤثر وناضج ومحترم وعلمي.

أشهر مسلسل قدمته يدعم المرأة

وأضافت «عبدالحميد»، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مسلسل «ليلة القبض على فاطمة» كان أكثر مسلسل قدمته يدعم المرأة، لأنه يعكس دور الأخت الكبيرة التي تساند أشقاءها، وكذلك مسلسل «أنا وأنت وبابا في المشمش» الذي قدم دور ابنة تحاول إظهار براءة أبيها.

فردوس عبدالحميد: المرأة حصلت على حقوقها

وأوضحت أن العصر الحالي يعتبر من أكثر العصور التي حصلت فيها المرأة المصرية على حقوقها لأن هذه الحقوق كانت في الأحلام ومنها أن تصبح قاضية، لافتة إلى أن هناك اهتمام بالقرية المصرية الحالية بعد أن كان ليس هناك اهتمام بالقرية، متابعة: «الرئيس السيسي بيفكر في كل شخص يعيش في مصر، وفكر في العائلات اللي قعدت حقها مهدر سنين طويلة، والإنسان المصري حاليا أصبح بياخد اللي بيستحقه».

فردوس عبد الحميد تعلق على ما يحدث في البلد

وتابعت «الرئيس لما مسك قال مفيش وقت وعرفنا دلوقتي يعني ايه مفيش وقت، لأن قوى الشر مش هتسمح بالتقدم إلا لو اتعمل بسرعة، وكل شيء اتعمل في البلد رائع وعندنا رئيس قادر يدي البلد حقها، دي بلد عظيمة وتستحق عظمتها، لأن طول عمرها أم العالم».