فردوس عبد الحميد بعد تكريمها: المرأة حصلت على حقوقها كاملة في عهد السيسي

كرمت احتفالية يوم المرأة العالمي، التي نظمت تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي، اليوم، الفنانة فردوس عبد الحميد، بحضور العديد من الفنانات والسيدات.

وعن هذا التكريم، قالت الفنانة فردوس عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «شيء بيسعد الفنان أوي، لما يقدر من الدولة، خصوصا لما تبقي الدولة عارفة قيمة المرأة وعملالها احترام، أد ايه الحفلة النهارة كانت جميلة، وفي هذا العهد، المرأة خدت حقوقها اللى مخدتهاش من 50 سنة».

فردوس عبد الحميد عن تكريمها: السيدة انتصار السيسي أكرمت المرأة

وتابعت فردوس قائلة، إنها سعيدة للغاية بهذا التكريم، الذي حصلت عليه، وأنها توجه كامل الشكر للسيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس، لأنها أكرمت المرأة، ووجهت كلمة رائعة للمرأة فى الاحتفالية اليوم.

وكشفت الفنانة فردوس عبد الحميد، عن أن الحفل تضمن كثير من الاستعراضات المميزة، منها استعراضات الباليه، وكذلك الغناء، والكثير، وأنها كانت سعيدة للغاية بالفعاليات التي حدثت في هذا اليوم.

آخر أعمال فردوس عبد الحميد

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التى قدمتها الفنانة فردوس عبد الحميد، مسلسل الأسطورة، الذي شاركت فيه بجانب محمد رمضان ومى عمر وريم مصطفى ونسرين أمين ومحمود حافظ وعدد أخر من الفنانين.

كما أنها ظهرت كضيف شرف مؤخرا فى مسلسل الوصية، الذي يشارك فى بطولته أكرم حسني وأحمد أمين وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبد الرسول وخالد كمال ومحمد جمعه وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي، وإخراج خالد الحلفاوي.