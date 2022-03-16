فردوس عبدالحميد: في واحد غريب طالع بيغني بشورت ومينفعش السكوت عليه

قالت الفنانة فردوس عبدالحميد، إنها تفضل العمل قاضية على العمل وزيرة إذا أتيح لها الاختيار بين الوظيفتين، لافتة إلى أن هناك قطاعات في البلد غير راضية عن تولي المرأة منصب قاضية، ولكن المرأة لديها حكمة كبيرة، وستكون قادرة على الحكم في القضايا بدقة، مؤكدة أن قوى الشر قلقة من التنمية التي تحدث في مصر.

وانتقدت «عبدالحميد»، أيضا ظهور مطرب يغني بـ«شورت» قائلة: «فيه شاب طالع بيغني بشورت مينفعش السكوت عليه».

استنكار لمحتوى مسلسل رمضاني

وأضافت «عبدالحميد»، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: «أتمنى أشوف كل الأعمال الدرامية فيها رسالة وفيه إعلان لمسلسل في رمضان بيقدم رسالة بشعة، بيقولولها لما جوزك ميسمعش كلامك تعملي إيه! قالت أدبحه وأقطعه وأحطه في 7 أكياس، ولازم يكون فيه محتوى أفضل مقدم ويكون النجم هو الموضوع».

رسالة التليفزيون خطيرة

وأكدت أن التليفزيون خطير جدًا، لأنه يراه أجيال متنوعة تشمل الشباب والأطفال والرجال والسيدات ويمكن أن يعرض أشياء مضرة أو أشياء إيجابية، مطالبة بتقديم الفن الذي يقدم قيما أفضل رغم الإشكالات الأخلاقية التي تعرض لها المجتمع.

انتقاد لمطرب شاب

وتابعت الفنانة فردوس عبد الحميد: «لازم الإنسان يبقى واثق في نفسه ويكون له استايل معين يفرضه على الآخرين، مش إحنا مصر اللي بقينا نبص لأشياء بتحصل بره ونقلدها، في واحد طالع غريب أوي بيغني بشورت، ده مش مجتمعنا على الإطلاق ولا يجب السكوت عليه، لأنه بينخر في صميم صميم شبابنا ولازم يبقى فيه نوع من السيطرة شوية».