ولادة طفل بعين واحدة في اليمن.. حالته الصحية مستقرة

نقلت جريدة المشهد اليمني عن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق ولادة طفل يمني بحالة نادرة جدا، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء الواقعة في وسط اليمن.

حالة نادرة لطفل بعين واحدة

وقال الإعلامي اليمني، كريم زارعي، إن مدينة رداع بمحافظة البيضاء، شهدت ولادة طفل بعين واحدة وتجويف عيني واحد وعصب بصري واحد، موضحا أنها حدثت اليوم الأربعاء، الموافق 16 مارس، في مستشفى الهلال الطبي بمدينة رداع بمحافظة البيضاء.

الحالة الصحية للطفل في الحضانة وحالته مستقرة

وأكد أن حالة الطفل مستقرة، وهو حاليًا في الحضانة وتحت الملاحظة، واصفا هذه الحالة بأنها نادرة وموجودة في الأساطير الإغريقية، حسب قوله.

وأشار محرك بحث أخبار اليمن إلى أن العالم شهد 6 حالات فقط منذ ما يقرب من 5 قرون، سميت بولادة أطفال ذي العين الواحدة، وسُجلَت أول حالة عام 1665 ونحن الآن نشهد حالة جديدة في اليمن، بحسب الموقع اليمني.