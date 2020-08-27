طبيب توليد "طفل بعين واحدة" يروي تفاصيل العملية: استغرقت 40 دقيقة.. ووالدته تحلم بكوابيس

قال الدكتور محمد عزالدين، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت بمحافظة الأقصر، إنّ والدة المولود صاحب العين الواحدة التي تحمل "حدقتين"، أصرت على رؤيته فور ولادته رغم محاولة الفريق الطبي ووالده عدم رؤيتها لها بسبب التشويه الذي عانى منه الرضيع.

طبيب توليد "طفل بعين واحدة" لـ"الوطن": لم أقابل حالة مثلها في حياتي

وأضاف عزالدين، لـ"الوطن"، أنّ الأم خضعت لأشعة رباعي الأبعاد في فترة حملها، أظهرت وجود تشوهات في الجنين، لكن لم أتوقع ولم تتخيل والدته أن يكون بهذا الشكل القاسي.

وأوضح الطبيب، أنّ العملية استغرقت 40 دقيقة فقط، وتوفي الطفل بعدها بـ45 دقيقة، مشيرا إلى أنّه رغم استعداد الأم نفسيًا لعملية الولادة وإبلاغها بحالة الطفل، لكنها دخلت في مرحلة اكتئاب وتمر بأزمة نفسية صعبة: "بتحلم بكوابيس من ساعتها".

ووضعت سيدة تبلغ من العمر 28 عاما في محافظة الأقصر، لديها ولدين بصحة جيدة، مولودها الثالث بعد حمل لم يكتمل، إذ استلزم الأمر التدخل الجراحي، وإجراء ولادة قيصرية في الشهر السابع بعدما تلاحظ وجود تشوهات بالجنين، ليولد طفل غير مكتمل النمو بعين واحدة وتجويف عيني وعصب بصري واحد.

وفاة طفل الأقصر المولود بـ"عين واحدة"

وشهد مستشفى أرمنت المركزي، جنوب غرب محافظة الأقصر، أمس الأربعاء، حالة ولادة نادرة لسيدة وضعت مولودًا مصابًا بعيوب خلقية في المخ والقلب والرئة، وبعين واحدة، وهو ما فسّره الطبيب بأنّه عيب جنيني في التكوين، قبل أن يتوفى لاحقًا.