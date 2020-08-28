القصة الكاملة لولادة طفل بعين واحدة "كواليس الولادة وأسباب التشوه"

حالة ولادة لطفل بعين واحدة شغلت الرأي العام في مصر، وضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب غرابة الواقعة التي لم يعتاد أحد على سماعها في مصر كثيرًا.

الوطن ترصد تفاصيل الواقعة كما يلي:

طبيب توليد " طفل بعين واحدة " يروي تفاصيل العملية: استغرقت 40 دقيقة.. ووالدته تحلم بكوابيس

قال الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت بمحافظة الأقصر، إنّ والدة المولود صاحب العين الواحدة التي تحمل "حدقتين"، أصرت على رؤيته فور ولادته رغم محاولة الفريق الطبي ووالده عدم رؤيتها لها بسبب التشوه الذي عانى منه الرضيع.

وأضاف عز الدين، لـ"الوطن"، أنّ الأم خضعت لأشعة رباعي الأبعاد في فترة حملها، أظهرت وجود تشوهات في الجنين، لكن لم أتوقع ولم تتخيل والدته أن يكون بهذا الشكل القاسي.

وأوضح الطبيب، أنّ العملية استغرقت 40 دقيقة فقط، وتوفى الطفل بعدها بـ45 دقيقة، مشيرًا إلى أنّه رغم استعداد الأم نفسيًا لعملية الولادة وإبلاغها بحالة الطفل، لكنها دخلت في مرحلة اكتئاب وتمر بأزمة نفسية صعبة: "بتحلم بكوابيس من ساعتها".

ووضعت سيدة تبلغ من العمر 28 عاماً في محافظة الأقصر، لديها ولدين بصحة جيدة، مولودها الثالث بعد حمل لم يكتمل، إذ استلزم الأمر التدخل الجراحي، وإجراء ولادة قيصرية في الشهر السابع بعدما تلاحظ وجود تشوهات بالجنين، ليولد طفل غير مكتمل النمو بعين واحدة وتجويف عيني وعصب بصري واحد.

وشهد مستشفى أرمنت المركزي، جنوب غرب الأقصر، الأربعاء، حالة ولادة نادرة لسيدة وضعت مولودًا مصاباً بعيوب خلقية في المخ والقلب والرئة، وبعين واحدة، وهو ما فسّره الطبيب بأنّه عيب جنيني في التكوين، قبل أن يتوفى لاحقًا.

وأكد الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت بمحافظة الأقصر، أن المولود صاحب العين الواحدة التي تحمل "حدقتين"، توفى قبل يومين، نتيجة لتشوهات في القلب والرئتين وعدم اكتمال مراحل نموه.

وأرجع "عز الدين"، أسباب تشوهات الوليد، الذي فارق الحياة بعد ساعات من إجراء الجراحة القيصرية لسيدة تدعي "ن . أ"، تبلغ من العمر 28 عاماً، لعامل وراثي ناتج عن وجود صلة قرابة بين الأب والأم، تسبب في خلل خلقي بالتكوين الجنيني أثناء مراحل النمو الأولي، ما نتج عنه عدم انقسام العين الأولية إلى اثنتين، ليولد الطفل بعين واحدة وتجويف عيني وعصب بصري واحد.

وأضاف رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت بمحافظة الأقصر، أنها المرة الأولى التي يصادف فيها حالة ولادة لطفل بـ"عين واحدة" منذ عمله بمجال طب النساء والتوليد، مشيرًا إلى أنه قابل حالات تشوهات أجنة سابقة، ناتجة عن عوامل وراثية من قبل، مثل تجمع المياه حول المخ.

ووفق تصريحات صحفية منسوبة، للطبيب محمد عز الدين، رئيس قسم النساء بمستشفى أرمنت، أن حالة الطفل صاحب العين الواحدة، موجودة في الأساطير الإغريقية، مشيرًا إلى أن العالم شهد 6 حالات فقط منذ ما يقرب من 5 قرون، وسميت بـ"ولادة أطفال ذي العين الواحدة"، وسُجلَت أول حالة عام 1665.

بعد ولادة طفل أرمنت.. 10 معلومات عن سبب الولادة بعين واحدة

شهد العالم 6 حالات بينها حالتين في مصر، حيث شهد مستشفى أرمنت المركزي، جنوب غرب، محافظة الأقصر، الأربعاء، حالة ولادة نادرة لسيدة وضعت مولودًا مصابًا بعيوب خلقية في المخ والقلب والرئة، وبعين واحدة، وهو ما فسره الطبيب بأنه عيب جنيني في التكوين، وعلى إثره توفى المولود.

"الوطن"، استعرضت من خلال الدكتور محمد عز الدين، أخصائي النساء والتوليد ورئيس قسم النساء بمستشفى أرمنت، الأسباب التي تؤدي لولادة الأطفال بتشوهات جينية تصل للولادة بعين واحدة.

وبحسب رئيس قسم النساء بالمستشفى:

1- شهد العالم 6 حالات فقط منذ ما يقرب من 5 قرون، وسميت ولادة أطفال ذو العين الواحدة، وسجلت أول حالة عام 1665.

2- سجلت محافظة الدقهلية حالة ولادة نادرة، لسيدة وضعت مولودها الأول مصاب بعيوب خلقية، وبعين واحدة وبدون أنف أو فتحة شرج، وهو ما فسره الأطباء بأنه عيب جنيني في الجنين أيضًا.

3- هذه الحالات تسمى حالة الطفل ذو العين الواحدة (sycloptic baby) وكانت موجودة في الأساطير الإغريقية.

4- أول الأسباب أن يعاني الطفل من تشوهات كبيرة داخل الجسم نفسه، وليس بالخارج فقط.

5- من ضمن أسباب هذه الحالات أيضًا الإصابة ببعض الأمراض الوراثية بسبب خلل خلقي في التكوين الجنيني أثناء مراحل النمو الأولى، وهو ما ينتج عنه عدم انقسام العين الأولية إلى اثنتين، فيولد الطفل بعين واحدة وتجويف عيني واحد وعصب بصري واحد.

6- وجود بعض العوامل المساعدة التي قد تؤدي لحدوث مثل هذه التغيرات الجنينية، منها التعرض لسموم قلوية شديدة التأثير على النمو الجنيني (سيكولوبامين) الموجودة في أحد الأعشاب البرية.

7- فرص الحياة لهذه الحالات تتمثل في 3 مراحل، الأولى ألا يكتمل الحمل ويحدث إجهاض خلال الأشهر الأولى.

8- إن اكتمل الحمل فيمكن أن يولد الطفل ميت، وإن وُلِدَ الطفل، فإنه يموت بعد الولادة بساعات قليلة، كما حدث في حالة الطفل المتوفى.

9- توجد بعض الحالات مشابهة لهذه الحالة في المتاحف الطبية ومنه متحف (vorlike) في أمستردام.

10- جرى تسجيل بعض الحالات في حيوانات مثل الخيل والأغنام والماشية.