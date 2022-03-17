مبروك عطية: الأعمال ترفع في شهر شعبان استعدادا لدخول رمضان بلا ذنوب

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال؛ لأن رمضان يعني بدء عام جديد، مستشهدا بقول الله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).

وأوضح «عطية» خلال استضافته ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية «MBC مصر»، أن شهر رمضان تفتح خلاله أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، ورجب «معظم»، لافتا إلى أن شعبان يقع بينهما، تمهيدا لدخول الإنسان للشهر الكريم، وقد غفرت ذنوبه.

مبروك عطية: الصيام والقيام في شعبان تهيئة لرمضان

وأشار «عطية» إلى أن الله سبحانه تعالي تكرم على عباده برفع الأعمال في شعبان، لكي يغفر للناس قبل رمضان، ويستحب خلاله قيام الليل تهيئة للشهر الكريم، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان أكثر من باقى شهور السنة، وحينما سأل قال: لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله.

أوقات الدعاء المستجاب

ونوه الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن الأوقات التي تكون فيها الدعوة أقرب للقبول، تكون بين الأذان والإقامة، وعقب الصلاة، وعند المرض نظرا؛ لأنه مبتلى، وعند السفر، ونزول المطر، والتقاء الجيوش المسلمة، وفي الربع الأخير من الليل، وعند الحجر الأسعد، ويوم عرفة، وعند إفطار الصائم.