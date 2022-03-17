البترول تستعرض تحضيرات COP27 والفرص الاستثمارية في مصر مع «سيمنس»

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ديتمار سيرسدوفير، المدير التنفيذي للشرق الأوسط والإمارات بشركة سيمنس للطاقة، بحضور الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، حيث استعرض استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ والفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة البترول والغاز المصرية، فضلا عن استعراض التذبذبات الحادة في مستويات الأسعار العالمية الحالية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول بصفة عامة.

مصر مركز إقليمي للطاقة

وخلال اللقاء، أكد الملا أنّ صناعة وأسواق الطاقة الخضراء لا تزال ناشئة وجديدة وتحتاج لتكنولوجيات متطورة ومزيد من التنمية، مشيرا إلى أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط وضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز خاصة خلال فترة التحول الطاقي الحالية.

وأشار الوزير إلى أنّ هناك شراكة كبيرة لمصر مع سيمنس والشركات التابعة لها، نتج عنها تحقيق قصص نجاح كثيرة، كما أنّ هناك فرص لدعم هذا التعاون وزيادته في مجال البترول والغاز، مؤكدا أنّ مصر سوق كبير ومتنامٍ، وتسعى لتنمية فكرة منطقة شرق المتوسط كمركز إقليمي.

COP27 في مصر

وأشار الملا إلى أنّ مصر ستستضيف قمة المناخ المقبلة COP27، وأنّ قطاع البترول يستعد لإطلاق عدة مبادرات لخفض الانبعاثات بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر، موضحا أنّ هناك عدد من المشروعات مع بعض الشركات، مثل شلمبرجير وبكتل وإين،ي وغيرها، بالتعاون مع إنبي وبتروجت، لالتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه.

من جانبه، أكد ديتمار، أنّ سيمنس للطاقة تسعى لتنمية نشاطها في المنطقة والتوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة في أعقاب جائحة كورونا، والتي شهدت تباطؤا في الاستثمارات والعمليات والأنشطة، لكن بعد تخطي هذه المرحلة قررت سيمنس التوسع في عملياتها واستثماراتها خاصة في مجالات الطاقة المختلفة وصناعة الهيدروجين، وتسعى لإيجاد فرص استثمارية إضافية لها في مصر وتعزيز تعاونها البناء مع الدولة المصرية.

صناعة الهيدروجين

كما أشاد ديتمار، بكفاءة والتزام العمالة المصرية، موضحا أنّ صناعة الهيدروجين ستلعب دورا رئيسيا في المستقبل، ولكن حاليا لا يزال هناك احتياج إلى مزيد من عمليات تنمية هذه الصناعة.

وأشار ديتمار إلى أنّ سيمنس تسعى أيضا للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات، وتكوين شراكات مع العديد من الشركات للتوسع في هذا النشاط، لافتا إلى أنّ كل مشروع لخفض الانبعاثات له طابع خاص ويحتاج تكنولوجيات متخصصة تتفاوت من مشروع لآخر يتم تحديدها من خلال عمليات تقييم المشروعات واحتياجاتها.