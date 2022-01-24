سفير بريطانيا: مصر قوة عظمى في المشاريع الخضراء وإنتاج الطاقة المتجددة

قال السفير البريطاني لدى مصر، جاريث بايلي، إن بلاده ستساعد مصر في تنظيم مؤتمر المناخ المقبل، لافتا إلى أن الأسبوع الماضي شهد زيارتين ناجحتين لمسؤولين بريطانيين إلى مصر، منهما زيارة لرئيس مؤتمر المناخ في تسخته الـ26، ألوك شارما، للحوار والنقاش حول طرق مساعدة مصر في تنظيم المؤتمر، وأيضًا الحديث عن طرق خفض الانبعاثات وتوفير التمويل لمصر والمنطقة بشكل عام لتمويل المشاريع الخضراء.

وذكر السفير البريطاني، أن مصر تعتبر من القوى عظمى في المشاريع الخضراء، وتوليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر، ولديها إمكانيات كبيرة في هذا المجال يمكن استغلالها في الفترة المقبلة.

أهمية التعليم الجيد والشباب والبنية التحتية

وأضاف «بايلي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TeN» الفضائية ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن «شارما» أعلن عن برنامج جديد للمساعدة في برامج مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن المستثمرين الأوروبيين يرون فرصًا مهمة للاستثمار في الطاقة المتجددة في مصر، وبطبيعة الحال هناك فرص ذهبية للشعب المصري في إنتاج الطاقة الخضراء.

وشدد على أنه أنه مع البنية التحتية والشباب الجيد، وإرادة الحكومة المصرية فإنه يرى فرصًا فقط في مصر ولا يرى سلبيات.

فرص تجارية واستثمارية في مصر

وتابع السفير البريطاني لدى مصر، أن هناك فرصًا تجارية واستثمارية في مصر خاصة أن هناك استثمارات كبيرة في البنية التحتية، ونرى مشروعات الطرق والبنية التحتية في كل مكان، وهناك مستوى تعليم مرتفع في مصر، ويتقدم إلى الأفضل وبالتالي فإن مستوى الشباب جيد، مشيرًا إلى أنه زار اليوم العاصمة الإدارية الجديدة وتفقد خلالها جامعتين توفران تعليمًا بمستوى أوروبي، وهذا يضيف تعليم بمستوى مرتفع في كل المجالات.