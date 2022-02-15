البترول تبحث التعاون مع الوكالة الدولية للتحول إلى «الطاقة الخضراء»

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، على هامش مؤتمر «إيجبس 2022».

مصادر طاقة أنظف

وشهد اللقاء، زيادة ودعم التعاون المشترك بين مصر والوكالة في مجالات الطاقة، خاصة النظيفة، في ضوء التحول في خريطة الطاقة العالمية، وتأثير أنماط العرض والطلب الجديدة، والدعوة إلى الاعتماد على مصادر طاقة أنظف توفر المزيد من الفرص في ضخ الاستثمارات في هذه المجالات.

وأوضح الملا، أنّ وكالة الطاقة الدولية لها باع طويل في مجالات البحث وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة واستخداماتها، ولها من الإصدارات المهمة المعنية بقضايا الطاقة العالمية وما تشهدها من تطورات سواء الوقود الأحفوري أو الطاقة الجديدة والمتجددة.

من جانبه، أكد فاتح حرصه على المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي «إيجبس 2022»، الذي يعد من الفعاليات المهمة على الصعيد العالمي والإقليمي.

رفع المعاناة عن سكان أفريقيا

وأضاف أنّ حضور الرئيس السيسي للمؤتمر وحديثه عن ضرورة الاهتمام بدول القارة الأفريقية، واستفادتها من ثرواتها الطبيعية، واستغلالها الاستغل الأمثل، يتوافق مع توجه وكالة الطاقة الدولية نحو رفع المعاناة عن سكان أفريقيا في الحصول على طاقة نظيفة.