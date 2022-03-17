8 نصائح ذهبية للتوفير في ميزانية الأسر خلال شهر رمضان.. تعرف عليها

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، وهو الشهر الذي يزيد فيه الاستهلاك عن أي شهر آخر، وذلك لما يشهده هذا الشهر من طقوس وعادات مثل شراء السلع الرمضانية، وإقامة العزومات والإفطار الجماعي والتجمعات على السحور، فكل هذه الطقوس والعادات تجعلك لا تستطيع السيطرة على أموالك خلال الشهر، لكن القليل من الانضباط وبعض التخطيط المسبق الذكي يمكن أن يحافظ على أموالك وفق المسار الصحيح خلال الشهر الكريم.

كيف تحافظ الأسر على إنفاقها في رمضان؟

وترصد «الوطن»، تقرير نشرته إحدى شركات الأبحاث، حول بعض الطرق التي من خلالها تستطيع أن تحافظ الأسر على ميزانية شهر رمضان:

1- ضع خطة إنفاق رمضانية، ومن المهم أن تدرك أن ميزانيتك الشهرية العادية قد لا تنطبق بالضرورة على شهر رمضان، فعليك أن تقوم بإنشاء قائمة مفصلة تتضمن البقالة والملابس والهدايا والترفيه، ثم خصص ميزانية أسبوعية لهذه العناصر، وقم بتضمين كل فرد من أفراد أسرتك للوصول إلى فكرة واقعية عن المبلغ الذي ستحتاج إلى تخصيصه.

2- إضافة 15% إلى ميزانيتك لا مفر من مشتريات اللحظة الأخيرة في أفضل الأوقات، ولكن عندما تخطط لهذه النفقات مقدمًا، فلن تضطر إلى الاعتماد على مدخراتك أو اقتراض المال لسدادها، لذلك قم بتخصيص 15% إضافية من صندوق رمضان لهذا السبب.

3- استخدم القليل من علم النفس وأخبر عائلتك أن أي مشتريات غير مجدولة ستخرج من هذا الصندوق الذي تبلغ نسبته 15%، ولكن إذا تمكنوا من الوصول إلى نهاية الشهر دون اللجوء إليه، فسيتم التبرع بالمبلغ بالكامل لجمعية خيرية إسلامية بأسمائهم.

4- إعداد قائمة تسوق بمجرد التخطيط لجميع مشترياتك، اكتب قائمة تسوق والتزم بها، قم بشراء مواد البقالة الخاصة بك بكميات صغيرة على أساس أسبوعي، بدلاً من شراء كيلوجرامات من الطعام مقدمًا، في عصر المتاجر الكبرى التي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، يمكنك دائمًا طلب شيء ما إذا نفد منك.

5- تسوق عبر الإنترنت وقم بالتسوق عبر الإنترنت لشراء البقالة ووجبات الإفطار مسبقًا، ويفضل أن يكون ذلك في غير أوقات الصيام لأنه عادة ما ننفق أكثر عندما نشعر بالجوع، وخاصة على الطعام، ولا يقتصر الأمر على تجنب الإفراط في الطلب، ومعه الهدر ولكن التخطيط لتناول الإفطار في اليوم السابق يمكن أن يبني أيضًا إحساسًا لذيذًا بالترقب.

قلل من تناول الطعام في المطاعم

6- التقليل من وجبات الإفطار في المطاعم، حيث يحب الجميع بوفيه الإفطار الجيد، ولكن لا توجد دعوة لتناول الطعام في الخارج كل ليلة، لقد أجبرنا العام الماضي عام الجائحة جميعًا على الاعتماد على الطهي والتجمع على الفطار في المنزل، إلى جانب توفير المال على وجبات الإفطار الباهظة الثمن، ستخلق أيضًا ذكريات عائلية لا تقدر بثمن.

7- لا تفطر في مركز تسوق عندما تخطط لتناول الإفطار في مطعم، بما يتماشى مع إجراءات COVID-19، خطط بالطبع للقيام بذلك في مطاعم صغيرة مستقلة خارج مراكز التسوق، مجرد الذهاب في نزهة في المركز التجاري للإفطار يمكن أن يغريك بجعل النفقات غير المدرجة في الميزانية.

8- احتفظ بمبالغ صغيرة من النقود في محفظتك خلال رمضان، لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى توزيع مبالغ نقدية كبيرة على الجميع في جميع الأوقات، يمكن لمبلغ إضافي صغير، إذا كنت تميل إلى هذا الحد، أن يحقق نفس الأهداف، وإذا كنت ترغب في تحسين حياة الناس، فامنح مبلغًا محددًا مسبقًا للأعمال الخيرية بما يتماشى مع التزاماتك الدينية بدلاً من ذلك.