كم تتكلف ميزانية أسرة 6 أشخاص لقضاء أسبوع في مصيف رأس البر؟

تعتبر رأس البر بمحافظة دمياط إحدى المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز بأنها عند قمتها تلتقي مياه البحر الأبيض المتوسط المالحة مع مياه نهر النيل العذبة دون أن يمتزجا.

وقال محمود عبد الفتاح صاحب مكتب تأجير شاليهات برأس البر، إن المدينة تحتوي على العديد من المناطق الخلابة والطبيعية، إضافة إلى مشهد تدفق مياه النيل مع مياه البحر دون أن يمتزجا، وهي التي تعرف بمنطقة اللسان.

وأضاف عبد الفتاح لـ«الوطن»، أن متوسط تكلفة تأجير الشالية هي 500 جنية في اليوم، أي أن تكلفة قضاء أسبوع في رأس البر في المتوسط حوالي 5 آلاف و 500 جنيه في الأسبوع.

واستطلعت «الوطن»، أسعار عدد من السلع ووجبات الغذاء التي يحصل عليها المواطنون في عدد من المحلات برأس البر، وذلك لحساب كمية التكاليف المتوقع صرفها خلال فترة قضاء المصيف.

وبحسب الاستطلاع، تكلف وجبة الإفطار في اليوم الواحد نحو 30 جنيها ومكونة من الفول والطعمية وجبنة وسلطات وعيش، أي تتكلف وجبة الأفطار خلال فترة المصيف وهي 7 أيام تقريبا 400 جنيه للأسرة، وكذلك وجبة العشاء.

أما عن وجبة الغذاء، فمتوسط الأسعار نحو 35 جنيها لشراء وجبة «ربع فرخة+ أرز» أو شراء بيتزا بتكلفة حوالى 100 جنيه، أما إذا كنت ترغب في أكل الاسماك، فيبلغ سعر كيلو البوري 80 جنيها ويضاف إليه 20 جنيها للشوي والسلطات والخبز، ويكفي الأسرة المتوسطة 2 كيلو من السمك، أي أنه في المتوسط تتكلف سعر وجبة الغذاء في رأس البر 700 جنية للأسرة خلال 7 أيام.

كما يبلغ سعر تأجير الشمسية 15 جنيها، أما عن الكراسي فيتم تأجير الكرسي الواحد بـ10 جنيهات، كما أن دخول منطقة البحر والشط مجاني بدون رسوم، وتبلغ تكلفة ركوب مركب في النيل من رأس البر وحتى منطقة عزبة البرج والعكس، نحو 5 جنيهات للفرد الواحد.