المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو ويونيو 2022.. 4 أيام كل شهر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّه جرى تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022، وتقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال شهري أبريل ومايو، و5 أيام خلال يونيو، بمراعاة عدد العاملين بالوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات أبريل ومايو ويونيو

وأهاب الوزير، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، لتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

و‏قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنّه جرى وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أبريل، ومايو، ويونيو، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل المقبل للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 21 أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و27 أبريل 2022.

وأشار إلى أنّه سيتم صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 25 و26 فبراير.

وأوضح أنّه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 يونيو، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 يونيو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 23 و26 و27 مارس لكل العاملين بالدولة.

مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار كورونا

و‏أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أنّ المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار «الجائحة».