معيط يكرّم القيادات النسائية في «المالية»: شكرا لعظيمات مصر 

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنعم بكل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فبالأمس القريب شهد العالم تنصيب أول قاضية بمجلس الدولة، لتكتمل الصورة المضيئة لعظيمات مصر في شتى مناحي الحياة: وزيرة، وقاضية، ومعلمة، ومحافظة، وطبيبة، وضابط شرطة، لتسهم بعطائها الوطني المتفرد في بناء وتنمية الوطن، وتظل دومًا أيقونة متميزة في التحدي والصمود وتجاوز الصعاب وإثبات الذات.

سفيرات المالية

وأضاف الوزير، خلال تكريم مجموعة من القيادات النسائية المؤثرة بوزارة المالية: «نحتفل اليوم بنجاح عدد من القيادات النسائية بوزارة المالية، اللائي تميزن في مباشرة اختصاصاتهم الوظيفية، ورعاية أسرهن بما يستوجب التحية والتقدير لهذه النماذج المشرفة باعتبارهن سفيرات المالية»، مضيفا: «شكرًا لعظيمات مصر.. في شتى مناحي الحياة».

وجدد الوزير، حرصه على تمكين الكفاءات النسائية، من المواقع القيادية بمختلف القطاعات بوزارة المالية، إيمانًا بأنّ المرأة المصرية بعطائها الخالد على مر الزمان، تُعد كلمة السر في تقدم المجتمع وبناء الحضارة الإنسانية، لافتًا إلى أنّنا لا ننسى الدور المتعاظم للمرأة المصرية، في نجاح الإصلاح الاقتصادي، حيث كانت السند الحقيقي والداعم الأكبر لجهود الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

التمكين الاقتصادي

وأشار الوزير، إلى أنّنا نُعوِّل كثيرًا فى وزارة المالية، على دور الكفاءات النسائية في التنفيذ المتقن للسياسات المالية المرنة؛ بما يحقق المستهدفات التنموية والاقتصادية، موضحًا أنّ الموازنة العامة للدولة تعكس كل عام، التوجيهات الرئاسية، بالتمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير الرعاية الشاملة لها.

وأوضحت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، أنّه جرى إطلاق مبادرة «نون» لإلقاء الضوء على الكفاءات النسائية بمختلف القطاعات؛ لتحفيزهن على مواصلة التميز الوظيفي وتنمية قدراتهن الإبداعية على نحو يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، ومن المكرمات: رشا عبدالعال حسن، معاون رئيس مصلحة الضرائب، وحكمت صبري إبراهيم سليمان، كبير باحثين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب.

وأسهمت رشا عبدالعال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، في إنشاء وحدة المخاطر للإقرارات والفواتير الإلكترونية، التي نجحت في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4600 حالة منها فروقًا ضريبية بنحو 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى الإشراف على وحدة فحص نظم الحسابات الإلكترونية للممولين، وإعداد أول خطة مدمجة لمصلحة الضرائب، بجانب متابعة تنفيذ كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية.

كما أسهمت حكمت صبري إبراهيم سليمان، كبير باحثين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، من خلال لجنة متابعة أعمال الاستثمار والمناطق الحرة، في رفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى المساعدة في حل مشاكل قطاع الأموال، عبر فريق يضم العديد من الخبرات والكفاءات الفنية والتخصصية.

ومن المكرمات أيضًا: شويكار جمال صدقي، مدير عام بقطاع التمويل، وزينب إبراهيم على مدير إدارة البعثات والإجازات بقطاع مكتب الوزير، وإيمان عبدالمجيد علي، رئيس شعبة الإيرادات السيادية بقطاع الموازنة العامة للدولة، وتهاني ربيع علي، مدير عام الحسابات بقطاع الأمانة العامة، وحسنية عبدالغني ياسين، رئيس شعبة الإنتاج الحربي والطاقة بقطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وأمل فكري شاروبيم رئيس شعبة التعليم والشباب بإدارة الإسكندرية بقطاع موازنة الإدارة المحلية، وسوزان مصطفى إبراهيم أبو شوشة مدير عام بقطاع الحسابات الختامية، وأمل إبراهيم مصطفى رئيس الإدارة المركزية للحسابات الختامية بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وسهام أحمد علي رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بمصلحة الضرائب العقارية، والدكتورة وردة محمد صالح، مدير إدارة القضايا وتنفيذ الأحكام بمصلحة الخزانة وسك العملة، وأسماء صابر عبدالحميد مدير عام المكتب الفني بجهاز تصفية الحراسات.

وأيضا من المكرمات: إيمان عبدالفتاح أحمد الطحان، رئيس شعبة المتابعة والتحليل المالى بقطاع الحسابات الختامية، وحسنة عبدالسميع إبراهيم، مدير عام ضرائب الدمغة والتفتيش على المصالح الحكومية بالجيزة، ونادية فهيم عبدالوهاب، موظفة بالأمانة العامة.