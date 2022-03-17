«أمان المصريين» أعلى شهادة من بنك مصر قبل اجتماع تحديد مصير الفائدة

يترقب أصحاب المدخرات والشهادات الاستثمارية، والإدخارية، والودائع ببنك مصر، قرارًا رفع سعر الفائدة من عدمه، وبعد 7 أيام ستجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الموافق الخميس 24 مارس 2022، وذلك للنظر فى حسم مستقبل سعر الفائدة فى البنوك بالقطاع المصرفي المصري، خاصة بعد حالة الارتباك التى شهدتها الأسواق العالمية بسبب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالاضافة الى التداعيات السابقة لانتشار جائحة فيروس كورونا.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقدية أعلنت في شهر ديسمبر 2021، عن تثبيت أسعار الفائدة بالبنوك خلال آخر 10 اجتماعات لها منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021، لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وتم تفيذها في بنك مصر على أسعار الشهادات بجميع أنواعها.

شهادة الإدخار أمان المصريين

وقدم بنك مصر شهادة أمان المصريين بسعر فائدة 13%، تصرف شهريًا للمواطنين المصريين .

شهادة أمان المصريين لا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك المصدر

للمصريين الأفراد من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

شهادة أمان المصريين بداية من فئة 500 جنيه مصري، ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه على مستوى جميع البنوك المشاركة.

سعر الفائدة 13% تصرف في نهاية مدة الشهادة 3 سنوات، بعد خصم قيمة أقساط التأمين من الفائدة.

يتم صرف العائد من خلال حساب العميل الحالي.

يتم الإعفاء من كافة المصاريف خلال شراء الشهادة.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أعلن أمس عن رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية، بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018، وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن سبب رفع الفائدة راجع إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا بشكل متسارع، وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي وصلت بأسعار النفط والوقود إلى مستويات قياسية، لم تسبق من قبل، حيث سجل سعر النفط 130 دولار للبرميل.

أسعار الفائدة فى أمريكا

وقال مصرفيون، إن قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي كان متوقعًا، بسبب حالة التضخم التي يشهدها العالم، بسبب انتشار فيروس جائحة كورونا، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق التى شهدتها عدة دول عالميًا، مع انخفاض عمليات الإنتاج فى بعض الصناعات وارتفاع أسعار الأدوية بسبب فيروس كورونا.