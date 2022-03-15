بنك مصر ينشر شروط الحصول على وحدة سكنية.. تمويل أكثر من 7 الآف شقة

قال مصدر فى بنك مصر إن البنك نجح فى تمويل أكثر من 7 الآف وحدة سكنية ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمنخفضي الدخل.

وأشار المصدر المصرفي فى تصريحات خاصة ل"الوطن" أنه انطلاقا من دور البنك فى تمويل شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى المشاركة بالمبادرات القومية تم ضخ أكثر من 570 مليون جنية بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي، مضيفا أن بنك مصر يواصل تمويل الشقق لمنخفضي ومتوسط الدخل لأكثر من 1200 شقة منتهية التشطيب شهريا، ويستهدف مضاعفة عدد الوحدات لمنخفضي الدخل خلال عام 2022 لتصل الى 5 الالاف شقة سكنية

تحويل الملفات من صندوق الإسكان الاجتماعي

وشرح المصدر المصرفي فى بنك مصر أن جميع شقق الاسكان لمنخفضي الدخل يتم تحويل ملفاتها من داخل صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التى ترأسه مي عبدالحميد، مؤكدا أن شقق متوسطي الدخل يكون التقديم عليها للبنك مباشرة ومقابل فائدة 8%، ويتم تقسيطها حتى 20 عاما .

مواصفات الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل

وتتوافر عدد من المواصفات في الوحدات السكنية المطروحة لمتوسطي الدخل، والتي تتمثل في الآتي:

- يجب ان يكون الشقة بغرض السكن الدائم وليس السياحي او الموسمي

- كاملة التشطيبات جاهزة للسكن

- كاملة المرافق "كهرباء - مياه"

- الوحدة قائمة ومرخصة وليست عليها ثمة مخالفات

المستندات المطلوبة

ويجب أن يتقدم الراغب في الحصول على وحدة سكنية بعدد من الملفات والمستندات والتي تتمثل في التالي:

- صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومي السارية للزوج والزوجة

- إيصال مرافق حديث

- مفردات مرتب الزوج والزوجة

يذكر ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أطلق مبادرة تمويل عقاري 3% و8% فى مبادرة سكن لكل المصريين، والتى تستهدف منخفضي الدخل ومتوسط الدخل، وتم نشر اعلانات عن شقق فى 3 مشاريع تابعه للحكومة متمثلة فى صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري خلال الشهور الماضية، وهي مشروعات دار مصر وسكن مصر ومشروع جنة واستهدفت محافظات القاهرة واكتوبر وحدائق إكتوبر وأكتوبر الجديدة بالاضافة الى محافظات الصعيد والوجه البحري.