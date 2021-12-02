4 أحداث اقتصادية في ديسمبر.. أبرزها اجتماع لجنة السياسة النقدية

يشهد شهر ديسمبر الجاري عدداً من الأحداث الاقتصادية المحلية البارزة، والتي يستعرضها «الوطن» عبر موقعه الإلكتروني، للعديد من المهتمين بالاقتصاد المصري، وكذلك المترقبين لتلك الأحداث سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

أبرز الأحداث الاقتصادية المرتقبة لشهر ديسمبر 2021

ويسلط هذا التقرير الضوء على 4 أحداث ومؤشرات اقتصادية يتم إصدارها خلال ديسمبر 2021، وهي مؤشر مديري المشتريات، واحتياطي النقد الأجنبي، والتضخم، وأسعار الفائدة.

1. مؤشر مديري المشتريات

يعد أولى تلك الأحداث هو إصدار مؤشر مديري المشتريات، الذي من المتوقع أن تصدر بياناته عن شهر نوفمبر 2021 لـ 3 دول وهي؛ مصر والسعودية وقطر، وذلك في الخامس من ديسمبر الجاري.

ويلي تلك الدول إصدار مؤشر مديري المشتريات لدولة الإمارات في 7 من ديسمبر 2021.

ومن المتوقع أن يرصد المؤشر التابع لمجموعة «IHS Markit»، نشاط القطاع الخاص غير النفطي في 3 دول كما أشرنا خلال الشهر الماضي.

ويعد تقرير مؤشر مديري المشتريات بمثابة مؤشر مركب يعدل موسمياً، ليستعرض النظرة الكلية لظروف التشغيل بالنسبة إلى القطاعات غير المنتجة للنفط والتابعة لنشاط القطاع الخاص.

2. احتياطي النقد الأجنبي

من المتوقع أن يصدر البنك المركزي المصري، في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، بيانات عن آخر تحديثات لقيمة الاحتياطيات الأجنبية خلال نوفمبر الماضي.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن وصول صافي الاحتياطي النقدي إلى 40.85 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 40.825 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021.

3. مستويات التضخم

من المنتظر أن تصدر بيانات التضخم عن الشهر الماضي، في الـ 9 من ديسمبر 2021، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويرصد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي، أحدث البيانات عن مستويات التضخم في مصر، وذلك وفقاً لمؤشرات تقيس وتتابع مستويات أسعار السلع والخدمات في كافة أنحاء الجمهورية.

4. أسعار الفائدة

تخطط لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن تعقد اجتماعها الأخير لهذا العام، يوم الخميس المقبل الموافق 16 ديسمبر 2021، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة.