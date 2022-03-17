أورتيجا يعلن وفاة والدته: أمي في ذمة الله

أعلن أورتيجا، مؤدي المهرجانات الشعبية، قبل قليل، وفاة والدته دون الكشف عن تفاصيل الجنازة وموعد العزاء، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «البقاء لله.. أمي في ذمة الله».

وفاة والدة أورتيجا

وتوالت التعليقات على أورتيجا، لتقديم واجب العزاء في والدته، حيث كتب أحدهم «البقاء لله ربنا يرحمها»، وعلّق آخر: «ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان».

معلومات عن مطرب المهرجانات أورتيجا

وأورتيجا مغني شعبي مصري، بدأ حياته بلعب كرة القدم وترك التعليم في المرحلة الإعدادية، وبدأ مشواره الغنائي عن طريق الصدفة بعد أن التقى الفنان الشعبي «أوكا»، حيث بدآ معا غناء الراب، ثم تحولا لنوع جديد من الموسيقى عُرف باسم «المهرجانات»، وكون هو وصديقه أوكا فرقة «8%» الشعبية، وفي العام 2013 قدّمت الفرقة فيلما بعنوان «8%».

انفصال أورتيجا عن أوكا

وكان أورتيجا قد انفصل قبل عام عن مغني المهرجانات أوكا، بعدما كونا ثنائيا ناجحا قدما خلاله الكثير من الأعمال الغنائية التي حققت كثيرا من المشاهدات، وبعد انفصاله وضع أورتيجا خطة زمنية جديدة وهي طرح أغنية جديدة كل 15 يومًا.

وفي سياق متصل، أعلن أورتيجا مؤخرا عودته مرة أخرى إلى التمثيل بعد غياب فترة طويلة، حيث يقرأ في الوقت الحالي أكثر من عمل لم يستقر على تقديم أحد منها، وكان أوكا قدّم من قبل تجربتين وهما فيلم «8%» مع أورتيجا وشحتة كاريكا ومي كساب ونورهان ومحمود الحسيني عام 2013، والتجربة الأخرى فيلم «4 كوتشينة» مع عايدة رياض ومنذر رياحنة وغيرهما من الفنانين.