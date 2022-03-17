«هجرس» تطالب الوزارات بوضع خطط لخدمة ذوي الإعاقة أثناء الكوارث والأوبئة

طالبت الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة، الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والقومي للمرأة، بأهمية وجود خطة ارشادية تفصيلية خاصة بكل وزارة من الوزارات المعنية بتقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة تضم خارطة طريق محددة المعالم لما يمكن للوزارة القيام به وقت الأزمات والأوبئة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها أو المتعاملين معها.

الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فى الأزمات والأوبئة

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها «هجرس»، في الندوة التي نظمتها مؤخرا وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان «الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فى الأزمات والأوبئة»، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «اسكوا».

وأشارت خلال ترؤسها إحدى جلسات عمل الندوة إلى أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة الأوبئة والأزمات يتطلب قيام كل جهة بما عليها من دور وبالرغم من أن تبعية ملف الإعاقة على المستوى التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي فإن الوزارات الأخرى معنية بما يخصها من إجراءات.

جامعة الدول العربية هي المظلة التنسيقية

وأكدت هجرس أهمية أن تكون جامعة الدول العربية هي المظلة التنسيقية فيما يخص ما يتم اتخاذه من تدابير لحماية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الأزمات والأوبئة في الملفات المختلفة الخاصة بكل نشاط خدمي عربي من صحة وتعليم وغيرها، وأن يتم التنسيق على المستوى التنفيذي لوزراء كل نشاط، فعلى سبيل المثال فيما يخص الصحة يكون على المستوى التنفيذي لوزراء الصحة العرب وما يخص التعليم يكون التنسيق على المستوى التنفيذي لوزراء التعليم العرب.

يذكر أن ندوة «الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فى الأزمات والأوبئة»، افتتحتها مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل نيابة عن السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وشارك في إدارتها فضلا عن الدكتورة هبة هجرس كل من طارق نبيل نابلسي وزيرا مفوضا ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والدكتور علاء سبيع المستشار الإقليمي لشؤون الإعاقة بالإسكوا بالإضافة إلى عدد من الوفود العربية ممثلين عن دولهم.