جامعة الدول العربية تعقد دورة غير عادية لمناقشة أحداث الإمارات غدا

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الكويت، غدا الأحد، دورة غير عادية لمناقشة الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها الإمارات، وطلبت «أبو ظبي»، في مذكرة رسمية، عقد دورة غير عادية على مستوي المندوبين لمناقشة الأحداث الارهابية التي تعرضت لها جراء استهداف الحوثيين الإرهابيين لمنشأت مدنية في العاصمة الإماراتية.

وقالت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، إن واشنطن ملتزمة بمساعدة شركائها في الخليج في تعزيز قدراتهم على مواجهة التهديدات من اليمن، وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده تدين هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات.

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن الوزيران، تطرقا إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره، أشار مسؤول كبير في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إلى أن إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية قيد النظر، موضحا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن واشنطن تواصل العمل مع شركائها في المنطقة للوقوف ضد هجمات الحوثيين المؤسفة.

وكان من المقرر أن يقدم السناتور الجمهوري تيد كروز، أمس الجمعة تشريعات جديدة من شأنها إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية

جوتيريش: نعمل للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار

كان مجلس الأمن الدولي، أدان، امس الجمعة، الهجمات الإرهابية التي شهدتها الإمارات والسعودية، وقال المجلس، إن من الضروري، مكافحة التهديدات الإرهابية التي يتعرض لها السلم الدولي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن ما يحتاجه ملف اليمن هو وقف لإطلاق النار وفتح موانئ ومطارات البلاد، ومن ثم بدء حوار جاد، وأوضح الامين العام لـ المنظمة أنطونيو جوتيريش، في اجتماع خاص لأعضاء الجمعية العامة في نيويورك، أن المنظمة تعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفتح الوصول إلى البلاد واستئناف عملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع الكارثي.

وأشار جوتيريش، إلى أن هجوم الحوثيين على الإمارات غير مقبول، ووصف الامين العام لـ المنظمة، الهجوم بالخطأ الجسيم. وكان العديد من الخبراء والدبلوماسيين الدوليين، أجمعوا في حديث مع شبكة «سكاي نيوز»، على ضرورة التحرك ضد الحوثيين، بعد هجومهم الأخير على الإمارات، وأشار الخبراء، على خطورة الحوثيين، ليس فقط على الأمن والسلام، بل على التجارة العالمية أيضا.

وكانت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي جوليه، قالت في وقت سابق، إنه لابد من وضع الحوثيين على لائحة الإرهاب الدولي.

بدوره، رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ببيان مجلس الأمن الدولي، والذي دان بشدة هجوم الحوثيين على عاصمة دولة الإمارات العربية «أبو ظبي»، مؤكدا على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن إنهاء أزمة اليمن من خلال الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

المنامة تدعو المجتمع الدولي لموقف حازم ضد الحوثيين الإرهابيين

وفي سياق متصل، أعربت المنامة عن ترحيب البحرين، ببيان مجلس الأمن الدولي، ودعت وزارة الخارجية البحرينية، المجتمع الدولي إلى موقف حازم وحاسم من الحوثيين الإرهابيين.

ميدانيا، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعوية «التحالف العربي»، أمس الجمعة، أن دفاعات المملكة العربية السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط الواقعة في منطقة عسير جنوب غرب المملكة، مشيرا إلى أن لصاروخ أطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني.

وأضاف «التحالف العربي»، أن الحوثيين تعمدوا استهداف أحد المراكز التجارية بـ خميس مشيط بصاروخ باليستي.