عاجل.. ضبط أكبر عائلة لتجارة المخدرات في السيدة خديجة ببورسعيد

تمكن رجال البحث الجنائى بقسم شرطة الضواحي ببورسعيد من ضبط عائلة اشتهرت بترويج المخدرات فى منطقة السيدة خديجة فى نطاق الحي وتعد أكبر ضربة أمنية للتصدي لتجار المخدرات استكمالا لحملات أمنية متلاحقة للمنطقة التى اشتهرت بتجارة المخدرات فيها.

كانت تحريات البحث الجنائى تحت إشراف اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد واللواء محمد الجمسي مدير البحث الجنائى بالمديرية قد أسفرت عن وجود آخر وأكبر عائلة لبيع المخدرات بمنطقة السيدة خديجة.

وجود هيروين وبودرة بحوزة مسجلين جنائى وتجار مخدرات

كما أكدت التحريات وجود كميات من المواد المخدرة "هيروين وبودرة" بحوزة مسجلين جنائى وتجار للمخدرات وبتكثيف البحث تم تحديد مكانهم فى إحدي العمارات بالسيدة خديجة وعلى الفور قامت حملة مكبرة لرجال مباحث الضواحي بمداهمة المكان وتبين اختباؤهم فى عمارة أخري مجاورة للعمارة محل سكنهم، ولم تعطهم الحملات الفرصة للهروب، حيث تم القبض على كل من "م.م.ز" وشهرته "الشيخو" مقيم بالسيدة خديجة وبحوزته "400 جم من مخدر الهيروين ومبلغ مالى بلغ 8000 جنيه وهاتف محمول وبحوزته 1 كيلو بودر

كما تم ضبط "ع.ج.ع.م" وشقيقته "ه. ج.ع.م" وهي زوجة "الشيخو" مقيمين بالسيدة خديجة وبحوزتهما 3 كيلو من مخدر البودر وميزان حساس ومبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه.

وتم تحرير محضر رقم 1071 لسنة 2022 جنح الضواحي وتجري النيابة العامة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية.

الأهالي يشيدون بالقضاء على مروجي المخدرات

من جانب آخر أعرب أهالي منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي عن سعادتهم بالحملات المكثفة التى قام بها رجال مباحث الضواحي فى القبض على تجار ومتعاطي المخدرات مؤكدين أن المنطقة عانت فترة كبيرة من انتشار وتجارة المخدرات.

ومن يتصدي لهم يتعرض للاعتداء بالإضافة إلى انتشار جرائم السرقة بين الشباب للحصول على المال لشراء المخدرات.