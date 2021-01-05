محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمشروعات الطرق في حي الضواحي

ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، تطورات معدلات التنفيذ الحالية لمشروعات الطرق الجاري تطويرها ورفع كفاءتها بحي الضواحي بالمحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية للمشروعات الجاري العمل بها كافة، وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الطرق بحي الضواحي، بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، ومسؤولي الطرق.

وأكد «الغضبان» أن هناك اهتمام كبير برفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، بما يحافظ على الشكل الجمالي، ويحقق سبل الراحة للمواطن، موضحا أن حي الضواحي يشهد أعمال رصف وتطوير وتوسعة عدة شوارع، منها: «نهضة بورسعيد، والرحاب، وعبدالرحمن شكري، وعبدالحليم محمود»، وقد أوشكت تلك الأعمال على الانتهاء.

وأعلن المحافظ أن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبدالرحمن شكرى من أمام مسجد أم القرى، وحتى معسكر الأمن المركزى بحي الضواحي، تسير وفقا للخطة الزمنية المحددة، ضمن أعمال التطوير التي تشهدها طرق الحي الضواحي مؤخرا، تماشيا مع المشروعات الخدمية التي تتم بعدد من المجالات.

وشدد اللواء عادل الغضبان على سرعة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع علي، بداية من شارع النصر حتى شارع 100 بحي العرب، بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومديرية الطرق بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، ضرورة تنفيذ أعمال التطوير على أعلى درجة من الكفاءة بما يحافظ على المظهر الجمالي والحضاري، للمحافظة ويمنع التكدس والازدحام، لافتا إلى أن هناك خطة شاملة للارتقاء بالطرق بأحياء المحافظة كافة، تماشيا مع المشروعات التنموية التى حققتها المحافظة في الآونة الأخيرة.