إطلاق 9 منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في القليوبية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، من أمام ديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها، إطلاق قافلة من المنافذ المتنقلة تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من إنتاج مزارع وزارة الزراعة، بأسعار مخفضة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض الأسعار وضبط الأسواق.

التنسيق مع وزارة الزراعة

وأكد محافظ القليوبية، التنسيق مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإرسال 9 سيارات، تمهيدا لتوزيعها على قرى مدينة بنها، في إطار دور وزارة الزراعة للمساهمة في خفض الأسعار للحد من جشع بعض التجار، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع والمنتجات الغذائية المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة.

مبادرة «كلنا واحد»

كانت محافظة القليوبية شهدت انطلاق معرض مبادرة «كلنا واحد» بمدينة بنها في محافظة القليوبية، والذي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين عقب افتتاحه أمس الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبإشراف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء غالب مصطفي مدير امن القليوبية ورقابة مديرية ومباحث التموينن وبمشاركة كبرى الشركات والتجار.

ياتي ذلك في إطار إتاحة كل السلع الغذائيه والأساسية بأسعار مخفضه للمواطنين، بهدف رفع الأعباء عن كاهلهم، من خلال الاتفاق مع التجار والسلاسل التجارية الكبرى وكبار تجار الجملة على إقامة منافذ وشوادر لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.