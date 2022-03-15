محافظ القليوبية: نعمل على تذليل العقبات لتنفيذ المشروعات وخدمة المواطن

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات بمدينة القناطر الخيرية وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

يأتي ذلك ضمن جولات محافظ القليوبية بهدف تذليل العقبات والمشكلات للمشروعات الجاري تنفيذها، لتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين.

مشروعات القناطر الخيرية

واستهل المحافظ جولته بمدينة القناطر الخيرية، وتفقد أعمال تغطية ترعة الباسوسية والتي ستساهم في أن يكون هناك طريقًا بديلًا لقرية باسوس ــ القناطر مما يسهل حركة المرور على المواطنين، إذ انتهى تغطيه ورصف 3 كيلومترات، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل وضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، كما أنه جار تغطية 1.200كيلومتر من الخطة الاستثمارية الحالية، والتي تصل تكلفتها إلى 40 مليون جنيه.

طريق جديد بالقناطر

ووجه «الهجان» منفذي الأعمال بتكثيف الجهد للانتهاء من أعمال التغطية المتبقية للبدء في الرصف لتكون طريقًا جديدًا لمواطني مدينة القناطر الخيرية، وسوف يساهم هذا الأمر في أن يكون طريق بديل لقرية باسوس/القناطر، ما ييسر حركة المرور على المواطنين في الطريق الذي يبلغ طوله 5.4 كيلومتر.

واستكمل المحافظ جولته في حي غرب شبرا الخيمة، وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق ناصر بميدان المؤسسة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الأنفاق من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إذ جرى الانتهاء من تطوير حارة واحدة بالنفق، وعمل حقن لعزل أي تسريب مياه وتغيير خطوط المياه الرئيسيه بجوار جسم النفق، وعمل حوائط وأرضيات بالرخام وجار استكمال باقي أعمال التطوير.

وأصدر محافظ القليوبية تعليمات بدفع الأعمال لاستكمال تطوير النفق بأسرع وقت مع الالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال، حتى لا تظهر مشكلات في المستقبل، مُشيرًا إلى أهمية النفق لدى المواطنين وعبورهم يوميًا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة، لتيسير حركة تنقل المواطنين والتسهيل عليهم وتوفير حرم أمن لهم بعيدًا عن مجرى الطريق.

قرار بإزالة الإشغالات

ولاحظ المحافظ في أثناء الجولة وجود إشغالات بنفق ناصر، وعلى الفور أصدر تعليماته برفع كافة الإشغالات والاستمرار في متابعة النفق لعدم تواجد أي باعة داخله لعدم إعاقة عبور المواطنين، وبالمرور بشارع ترعة الإسماعيلية لاحظ باعة يفترشون الطريق، فوجه برفع تلك الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، موجهًا بضرورة تخصيص ورديات عمل لمتابعة حاله النظافة داخل الأنفاق ورفع الإشغالات على مدار اليوم، مشددًا على أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المتقاعسين في أداء عملهم في حالة تواجد تلك الإشغالات مره أخرى.

كما تابع المحافظ إزالة الاشغالات بطريق ترعة الإسماعيلية، وأعلى كوبري مشاة المقاولين العرب، وتحرير محاضر إشغال طريق وباعة متجولين، مؤكدًا أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاه والطريق العام لتسببهم في إعاقة سير العربات والمارة وتشويه الشكل الحضاري للمدينة.