مايا مرسي: العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بشكل وثيق بتغير المناخ

نظمت جمهورية مصر العربية، حدثًا جانبيًا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW66، التي تعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجاري بنيويورك.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، رئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة الحالية، إلى وجود أوجه لعدم المساواة بين الجنسين، ووجود تحديات تواجه تحقيق تمكين المرأة كالوصول المحدود للنساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، بالإضافة إلى عبء الرعاية غير المدفوعة الأجر وغير المتكافئة، والفرص الاقتصادية المحدودة، والعنف ضد النساء والفتيات، وأن معدلات محو الأمية بين الرجال أعلى من معدلات محو الأمية بين النساء، وعدم الوصول إلى المناصب القيادية، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى انتقال عادل يراعي التأثير الاجتماعي والاقتصادي على النساء والفتيات.

وأضافت «مرسي»، في بيان، اليوم الخميس، أن وصول النساء والفتيات المحدود إلى الموارد والتحكم فيها (بما في ذلك التعليم)، يعود إلى افتقارهن إلى المعلومات حول أساليب التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والحلول والخدمات الذكية، مما يؤثر هذا على العمل المناخي وجودة الحياة، ويؤدي هذا أيضًا إلى انخفاض فرص المرأة في إطار الانتقال العادل «للاقتصاد الأخضر».

ارتباط وثيق بين العنف ضد النساء وتغير المناخ

كما أكدت رئيسة وفد مصر، أن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطا وثيقا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بعواقب تغير المناخ وتواجه النساء عقبات في الحصول عليها، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ والتي تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة (الصحة الجسدية والنفسية)، وكذلك امكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية تتأثر بعواقب تغير المناخ، وأضافت أن هناك فئات معينة من النساء تواجه عواقب معقدة لتغير المناخ، مثل النساء ذوات الإعاقة، والنساء الريفيات، والنساء اللائي يعشن في المناطق الجغرافية المتأثرة مثل المناطق الساحلية، والنساء العاملات في مختلف القطاعات.

ولفت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن المرأة ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎمل مع مختلف جوانب التغير المناخي، إذ أنها تدير موارد الأسرة المعيشية وتؤثر على العادات الاستهلاكية الرشيدة للعائلة بأكملها، ويؤدي دورها وعملها في الرعاية إلى تشكيل العادات الاستهلاكية للأجيال القادمة واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة، فمع الوعي الكافي وتسهيل عملية حصولها على المعلومات قد يكون لديه استعداد أكبر لتبني أنماط حياة ذكية وخضراء.

الاستفادة من فرص توظيف المرأة

واستعرضت، الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، التي ترتكز على 7 ركائز أساسية، هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، و تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.