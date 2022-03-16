مايا مرسي: المرأة على مستوى العالم تواجه العديد من أوجه عدم المساواة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المرأة على مستوى العالم تواجه العديد من أوجه عدم المساواة، وتحديات لتحقيق تمكينها في اطار أجندة تغير المناخ بشكل عام مثل عدم وصول النساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، وعبء الرعاية غير المدفوعة، والفرص الاقتصادية المحدودة، والعنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة للانتقال البيئي العادل الذي يأخذ في الاعتبار التأثير الاجتماعي والاقتصادي على المرأة.

جاء ذك خلال مشاركتها كرئيسة وفد مصر المشارك في أعمال الدورة 66 للجنة وضع المرأة، في اجتماع رؤساء الوفود العربية المشاركة في أعمال الدورة 66 والذي عقد على مستوى رؤساء الوفود، وبمشاركة السيدة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية في نيويورك والسفير أسامة عبدالخالق رئيس بعثة مصر في نيويورك.

مايا مرسي: مصر من أكثر الدول تأثرا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ

وأشارت الى أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في أحداثها، إذ لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن 0.6%، وفقًا للإحصائيات، وهو ما يأتي في إطار تسارع الجهود والسياسات الوطنية للحفاظ على البيئة إدراكًا لأهمية ذلك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الالتزام الواجب بمستويات المعيشة اللائقة ولالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية.

ونص الدستور المصري على أن: «لكل فرد الحق في بيئة صحية وأن حمايتها واجب وطني، وأن الدولة ملتزمة بإصدار القوانين اللازمة للحفاظ عليها وضمانا للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية».

رؤية مصر لـ2030 تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة

وأشارت الى أن مصر أطلقت رؤيتها لـ2030 والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة.. والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في اطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي.

وتابعت: «كما أطلقنا مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050، وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الحكومة وزارة للبيئة، وترأسها وزيرة امرأة».

7 ركائز لرؤية مصر للمرأة والبيئة وتغير المناخ

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رؤية مصر للمرأة والبيئة وتغير المناخ من خلال 7 ركائز أساسية، وهى العمل علي أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق، في إطار تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة، ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.

ودعت الدكتورة مايا مرسي الدول المشاركة في اللقاء لتشريف مصر والمشاركة في الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ أرض السلام.

وفي الختام، توجهت الوفود المشاركة في اجتماع المجموعة العربية بالشكر إلى مصر علي الطرح الدولي للمرأة والبيئة وتغير المناخ.