نصائح وزيرة التعاون الدولي للفتيات بعد تكريمها في يوم المرأة: «العمل» أول أهدافكن

احتفل المعهد الكندي cic في التجمع الخامس، بيوم المرأة المصرية، بمشاركة العشرات من طلاب المعهد للشعب المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء المعهد، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم الأسبق، ورئيس المعهد.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في احتفالية يوم المرأة المصرية، أنّ المواطن هو المحور الرئيسي ضمن أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أنّ دور الدولة لم ينته حتى الآن في تلبية احتياجاته، والوزارة بالتعاون مع الوزارات المختلفة استطاعت توفير الاحتياجات المخصصة لها لتلبية أهداف التنمية المستدامة.

بيئة مجتمعية جيدة

وأضافت المشاط أنّ وزارة التعاون الدولي استطاعت خلال أزمة كورونا، الاستفادة من التكنولوحيا المتقدمة في التواصل مع العديد من الجهات والدول لإنجاز العديد من الاتفاقيات والمشروعات، لافتة إلى أنّ الوزارة تشهد حاليا تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمختلف المحافظات، كما أنّ مصر تخطو بخطى قوية وراسخة لتحقيق بيئة مجتمعية جيدة، فهي ليست بمعزل عن الدول الأخرى، وتتواصل مع الجميع باستمرار.

وأكملت الوزيرة: «منذ الصغر وأنا شغوفة بأن أكون دكتورة، وكنت دائما أرى كبار المثقفين والعلماء مع والدي، وهذا سبب رئيسي وأساس المفتاح والعمل لي، والنواة التي منها حققت أحلامي، ذاكرت واجتهدت وحصلت على الدكتوراه، حتى جرى اختياري للعمل بصندوق النقد الدولي لمدة 5 سنوات، وهكذا، وأنصح كل فتاة بأن تضع هدفا لها وهو العمل».

وناشدت المشاط الطلاب والطالبات تطبيق عدد من الأمور، أولها إصلاح النية، وإتقان العمل، وأن يكون الشخص متجددا ومتطورا، ويستثمر ذاته فيما هو مفيد، ولا يقلل من قدرة شخص أو ذاته.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس المعهد الكندي cic، أنّ احتفالية يوم المرأة المصرية التي نظمها المعهد، تأتي في إطار تقدير دور المرأة ومكانتها المرموقة في المجتمع المصري، ودورها الرئيسي في التنمية سواء على مستوى الأسرة المصرية أو على مستوى المجتمع المصري.

تمكين المرأة المصرية

وأضاف أبوالنصر أنّ الاحتفالية تأتي أيضا في إطار إبراز جهود تمكين المرأة المصرية بمختلف المجالات في الجمهورية الجديدة، ونجاح الإجراءات الحكومية المتتالية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في اطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي.

وشهدت الاحتفالية تكريم وزيرة التعاون الدولي، وأوائل الطالبات على مستوى الفرق الأربعة، وتكريم الطالبات المتميزات والمتفوقات في جميع الألعاب الرياضية على مستوى كليات CIC.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ماجي الحلواني، رئيس مجلس إدارة إعلام CIC، أنّه في إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية، استضاف المعهد وزيرة التعاون الدولي للحديث عن الشهادات الدولية نحو تمكين المرأة المصرية، وأحدثها تقدم ترتيب مصر في المؤشرات الدولية 5 نقاط، وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي، وذلك عن المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022.

التنمية المستدامة

وأضافت الحلواني أنّ ترتيب مصر يكشف تقدمها بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في جميع مناحي الحياة، والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.