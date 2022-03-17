تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل رسميا في الإسماعيلية أبريل المقبل

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

واستهل الاجتماع، بمناقشة امتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، وفقًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للمشروع وإنجازه خلال الـ9 سنوات المقبلة، إذ تم دراسة إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين اللجنة التنسيقية ووزارة المالية لدراسة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الثانية، ورسم التوجه وخريطة امتداد المنظومة بالمحافظات الجديدة، وكذلك وضع الآليات الخاصة بأبعاد ومنهجية تحديث الدراسة الإكتوارية لمشروع التأمين الصحي الشامل لضمان الاستدامة المالية للمشروع.

تقديم أكثر من 2,3 مليون خدمة طبية وعلاجية بالإسماعيلية

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إنه تم تقديم أكثر من 2,3 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال منشآت الهيئة بجودة عالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، لافتًا إلى أنه سيتم التشغيل الرسمي للمنظومة بالمحافظة شهر أبريل المقبل.

وأشار «السبكي» إلى أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى للمنظومة بالمحافظة، من خلال مستشفيين إضافة إلى 12 مركزًا ووحدة طب أسرة، كما يتم الاستعداد لنقل الأصول من المنشآت الصحية والعاملين الخاصة بهذه المرحلة من الجهات المختلفة التابعة لها للانضمام إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال شهر إبريل المقبل.

وأوضح ، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، سترتكز على 23 مركزًا ووحدة طب أسرة، تعمل بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث، التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات منها «شرم الشيخ الدولي، طابا المركزي، دهب المركزي، رأس سدر، سانت كاترين»، وغيرها من المستشفيات المنتشرة في أرجاء المحافظة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين على الوجه الأكمل، وذلك نظرًا للطبيعة الجغرافية للمحافظة وكونها من المحافظات مترامية الأطراف.

3,280 مليار تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

وأضاف، أنه تم تسجيل أكثر من 90% من المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجنوب سيناء حتى الآن، وهي أعلى نسبة في التسجيل بين محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، كما تم الفحص الطبي الشامل لأكثر من 60 ألف مواطن بنسبة أكبر من 70% من إجمالي سكان المحافظة، مشيرًا إلى أنه بلغت إجمالي تكلفة المنظومة بجنوب سيناء 3,280 مليار جنيه، شملت 2,1 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة بالمحافظة، إضافة إلى 580 مليون تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و 600 مليون جنيه تكلفة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع، إلى موقف شركة E-Finance «إي فاينانس» بعد قبول التعاقد معها، لتطوير وإدارة وتشغيل الحلول التكنولوجية والرقمية لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تقديم الخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي الشامل والقطاع الصحي بشكل عام على مستوى الجمهورية.

تزويد منظومة التأمين الصحي الشامل بكل أدوات النجاح

وأكد «السبكي»، العمل الجاد على تزويد منظومة التأمين الصحي الشامل بكل أدوات ووسائل النجاح والتميز التي تتيح تحقيق الهدف منها، وهو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة حلم المصريين.

تجدر الإشارة، إلى أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويترأس اللجنة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، وتضم في عضويتها المدراء التنفيذيين الهيئات الثلاث، بهدف تسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحي الشامل وحل جميع التحديات أمام إنجازه، وامتداد مظلته ليشمل كل المصريين خلال الـ 9 سنوات المقبلة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.