القائم بعمل وزير الصحة ورئيس «الرعاية الصحية» يتفقدان منشآت صحية بالإسماعيلية

رافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، خلال الجولة التفقدية لعدد من المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الجولة الميدانية اليوم، شملت تفقد مستشفى فايد التخصصي، ومركز صحة أسرة العرايشية، ومركز طب أسرة حي السلام، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، ومستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة، إضافة إلى مشروع إنشاء مستشفى أبو صوير المركزي، ومشروع تطوير مستشفى القصاصين بالإسماعيلية.

وأضافت الهيئة، أنه شملت الجولة الميدانية، تفقد الأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية سالفة الذِكر، ومراجعة توافر كل المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والمخزون الاستراتيجي لهما، إضافة إلى استطلاع آراء المترددين حول الخدمات الطبية المقدمة بتلك المنشآت، وذلك للاطمئنان والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت الصحية المقرر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية.

لقاء مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية

وتابعت، أنه شملت الجولة لقاء مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، للاستماع إلى مطالبهم وآرائهم حول الخدمات الطبية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، كونهم ممثلين لآراء الشعب، حيث وجه أعضاء مجلس النواب، الشكر لهيئة الرعاية الصحية وللدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، على الجهد المبذول من الهيئة وكوادرها الطبية والإدارية المتميزة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأبناء محافظة الإسماعيلية، معبرين عن آرائهم «اللي حصل ده كان حلم عمرنا ما كنا نتخيل إنه هيتحقق، الصحة اتغيرت 180 درجة».

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تقديم أكثر من 40 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة حي السلام، فيما تم تقديم أكثر من 680 ألف خدمة طبية وعلاجية بمجمع الإسماعيلية الطبي، كما تم تقديم 150 ألف خدمة بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، إضافة إلى تقديم 140 ألف خدمة بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة، وذلك لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، خلال عام، منذ بداية انطلاق المنظومة بالمحافظة في فبراير 2021 وحتى الآن.

وأشار، إلى أنه تم استحداث 20 خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ولأول مرة بالمحافظة، لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، بالإضافة إلى نجاح تسجيل 15 منشآة صحية تابعة للهيئة بالمحافظة وفقًا لمعايير التسجيل القومية المعترف بها دوليًا لاجتيازها معايير الجودة العالمية.

وتابع، أنه بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع إنشاء مستشفى أبو صوير المركزي 70%، فيما بلغت نسبة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى القصاصين 88%، والمقرر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، لافتًا إلى أنه تبلغ تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 7,7 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت 1,9 مليار جنيه.

وأضاف، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية على 66 منشآة صحية، منها 12 مستشفى و54 مركزا ووحدة طب أسرة، وتابع: أنه تضم مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة حتى الآن 32 مركزا ووحدة طب أسرة إضافة إلى 4 مستشفيات، كما أنه تم تسجيل أكثر من مليون مواطن من أبناء الإسماعيلية ضمن المنظومة الجديدة، وإجراء الفحص الطبي الشامل ل 450 ألف مواطن منهم.

ولفت، إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (546) لسنة 2022، والذي يشمل نقل تبعية 11 منشآة صحية، وهي مستشفى فايد المركزي بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 7 مراكز طب أسرة «العرايشية، نفيشة، الرحمة، أبو عطوة، القنطرة غرب، المحسمة الجديدة، أبو خليفة»، و3 وحدات طب أسرة «أبو طفيلة، فنارة، أبو صوير»، من الجهات التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحل الهيئة محل تلك الجهات بكل ما لها وما عليها، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لأبنائها، إنما يعكس ثقة الدولة في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات تشغيل المنظومة، وقدرتها على تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بجودة عالمية.

وأكد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، والذي تتبناه الدولة تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، ومبدأ الحق في الصحة بأحقية كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، وذلك بالتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن تطبيق المنظومة بالإسماعيلية وما تشهده من إنجازات على أرض الواقع، يؤكد نجاحها في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى من معايير الجودة للمواطنين.

وأثنى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية لما لمسه من جهود غير عادية لتطبيق المنظومة وتقديم أعلى مستويات الخدمة، موجهًا الشكر للدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، وجميع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، على الجهد المبذول لخدمة ورعاية وعلاج المرضى وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم، لافتًا إلى أن هذا كان لا يتأتى إلا بمجهود طويل وسنوات من العمل الجاد والشاق للوصول إلى هذا المستوى من الخدمات، وخاصة المستحدثة منها، كما وجه التحية لكل من ساهم بجهده وعمله بجد وإخلاص لإنجاح هذه المنظومة.

جدير بالذكر، أن محافظة (الإسماعيلية) هي ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظة (بورسعيد) وانطلقت بها المنظومة يوليو 2019، ومحافظتي (الأقصر، جنوب سيناء) واللذان انطلقت المنظومة بهما مع محافظة الإسماعيلية فبراير 2021، إضافة إلى محافظتي (أسوان، السويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.