قصواء الخلالي: نزار قباني لم يتجاوز «الغزل» إلى محطات شعرية أخرى

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن نزار قباني أحد أهم الشعراء العرب في العصر الحديث، ليس لأنه صاحب تجربة شعرية فريدة ومميزة فقط؛ ولكن أيضًا لأن كثيرين من أبناء الوطن العربي تغنوا بشعره وساروا على دربه.

الخلالي: كثيرون ممن كتبوا الشعر اقتدوا بمدرسة «قباني»

وأضافت قصواء الخلالي، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، أن كثيرين ممن كتبوا الشعر اقتدوا بنبراس ومدرسة نزار قباني، موضحةً: «كتب وقال في المرأة كثيرا، كانت حياته حافلة بالتجارب والقصص والمغامرات التي رويت عنه بعد ذلك».

الخلالي: «بلقيس» أشهر قصص نزار

وتابعت: «أشهر القصص التي ارتبطت بنزار قباني كانت حبيبته بلقيس، لأنها كانت زوجة وحبيبة وصديقة، حتى أنها حينما رحلت كتب فيها قصيدة يتذكرها الجميع حتى الآن».

وأشارت إلى أن سر شهرة نزار قباني يرجع إلى الغزل أيضا، فقد تغزل في المرأة، حتى أصبحت كل النساء يتتبعن خطاه الشعرية وينقلن ما كتب ويرددن ما قال، وكان وقع شعره على النساء في الوطن العربي عظيما، لافتةً إلى أن نزار ولد عام 1923 في سوريا، ويوصف بأنه من الشعراء المعاصرين.

وأردفت، أن نزار كانت له تجربة شعرية مكتملة، ووُصفت بأنها عظيمة، لكن النقاد توقفوا عنده بكثير من النقد بسبب عدم تجاوزه لمرحلة الغزل إلى محطات أخرى، لكن يبقى أن عظماء الغناء العربي غنوا له، مثل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وكاظم الساهر وكوكب الشرق أم كلثوم.