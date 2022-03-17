قصواء الخلالي: بيبي الثاني حكم مصر في السادسة من عمره ولمدة 94 عاما

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الملك «مرن رع» مات وهو في العقد الثاني من حياته، وخلفه في الحكم شقيقه الملك بيبي الثاني.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديم حلقة اليوم الخميس، من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، أن الملك بيبي الثاني تولى حكم مصر عندما كان في السادسة من عمره، وكان يساعده خاله وأمه، مشيرةً إلى أنه حكم مصر حتى بلغ 100 عام، أي أنه استمرّ في حكم مصر 94 عاما، وهو الرأي الذي رجحه الدكتور سليم حسن المفكر المصري مؤلف موسوعة «مصر القديمة».

حماية الحدود المصرية

وتابعت: «هناك رأي آخر مفاده أن الملك بيبي الثاني حكم مصر 100 عاما، موضحةً أن مرحلة الملك بيبي الثاني كان فيها الكثير من القوة وحماية لحدود الدولة المصرية واستكشافات خارجية كثيرة.

علم الدبلوماسية

وأشارت، إلى أن مصر هي أول من أسس علم الدبلوماسية وما يتعلق بالتعاملات الخارجية: «وزارة الخارجية أول ظهور لها في التاريخ الإنساني كله كان في مصر القديمة، بمعنى وجود مجموعة أفراد معنيين بالتعامل مع الدول الأخرى وتوطيد العلاقات معها، وجلب منافع لمصر من هذه الدول».

وأردفت، بأن «حرخوف» كان أحد أشهر المستكشفين، وأطلق حملة رادعة مثلت مفخرة توجت تاريخه، موضحةً أن هذه الحملة وُجهت إلى أواسط أفريقيا، وجلب منها منافع كثيرة للملك والمصريين.

وأكدت، أن أشهر وثيقة وثقت تعامل المصريين مع مناطق بعيدة في أفريقيا كانت مرتبطة بـ«حرخوف»، وتناولت كشف مجاهل أفريقيا، إضافة إلى خطاب ملكي يخص «حرخوف» تحدث فيه عن كيفية شكره من جانب الملك عن الرحلات العظيمة التي قام بها.