منى الصبان: أمي علمتني الالتزام وحب السينما ولدي شخصية مقاتلة

قالت الدكتورة منى الصبان، الأستاذ في المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، إنّها تعتبر والدتها من أعظم أمهات العالم، موضحةً: «هي اللي عملتني الالتزام وكانت تقولي إن الكلمة اللي تطلع منك قرآن، يا تنفذيها يا تعتذري عنها».

الصبان: والدتي جعلتني أحب السينما

وأضافت «الصبان»، في حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن والدتها جعلتها تحب السينما، مشيرةً إلى أن شقيقها سعد نديم مؤسس السينما التسجيلية في مصر، وابن خالتها صلاح أبوسيف المخرج السينمائي الشهير، ورغم ذلك لم يكن لها علاقة بالسينما.

الصبان: كنت أحب مشاهدة الأفلام كثيرًا

وتابعت: «والدتي كانت تحب مشاهدة الأفلام كثيرًا، حتى أنها كانت تعتبر الأسبوع الذي تشاهد فيه فيلمين أسبوع سيء، ولما كنت بجيب نمر كويسة، كانت تقولي أجيب لك عروسة ولا تيجي معايا السينما؟! وكنت أطلب منها أروح السينما، وبالتالي كنت بحب أتفرج على الأفلام دايما ومن هنا بدأت أحب السينما».

وأوضحت أنّها لم تندم أبدا على الالتحاق بالمعهد، مشددة على أن شخصيتها مقاتلة وتتميز بإصرار كبير، وتنصح طلابها دائمًا بعدم تعليق أسباب الإخفاق على «شماعات»، مشيرةً إلى أن الإنسان يجب أن يمتلك الإصرار حتى يحقق مبتغاه، موضحة أن ابنها علمها استخدام الكمبيوتر، معقبة: «مسك إيدي بالماوس، زي ما كنت بمسك إيده بالقلم لما كنت بعلمه ألف باء».

وأشارت، إلى أن نجلها يساعدها في كل شيء، وخاصة فيما يتعلق بشؤون الكمبيوتر في مدرستها «المدرسة العربية للسينما والتلفزيون»، موضحةً أن فكرة المدرسة جاءت من مؤتمر في بيروت، موضحة: «بدأنا الموقع عام 2002، ونتبع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، وكنت أخاطب الوزارة بضرورة منح الطلاب الدارسين شهادات، وجرت الموافقة على طلبي في عام 2013، وعمومًا فإننا ندرس خمس مناهج هي السيناريو والإخراج والتصوير والمونتاج والصوت».