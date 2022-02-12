كل ما تريد معرفته عن نظام الدراسة في المعهد العالي لتكنولوجيا النقل

أصدرت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً بالموافقة على تحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية في وردان، إلى «معهد عالي لتكنولوجيا النقل»، على أن يصبح تابعاً لوزارة النقل لكن تحت إشراف وزارة التعليم العالي، اعتباراً من العام الدارسي الجاري 2021 - 2022.

وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة المتعلقة بنظام الدراسة الجديد في المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، وفقا لما أعلنته وزارة النقل.

تفاصيل النظام الدراسي الجديد بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل

1 - المعهد يتبع وزارة النقل وتحت إشراف وزارة التعليم العالي.

2 - الدراسة بالمعهد سوف تبدأ خلال العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

3 - نظام الدراسة عبارة عن «2+2» فصل دراسي.

4 - يحصل الطالب من المعهد على شهادة الدبلوم الفني التكنولوجي عقب انتهاء دراسة أول فصلين دراسيين، وإذا استكمل الطالب الفصلين الدراسيين الآخرين يحصل على درجة البكالوريوس التكنولوجي بمجال نظم التحكم بإشارات السكة الحديد وأيضاَ مجال نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة.

5 - يبدأ الفصل الدراسي الأول في منتصف شهر فبراير الجاري، ويستمر على مدار 3 أشهر، ثم اختبارات، ثم أسبوعين إجازة للطلاب.

6 - يبدأ الفصل الدراسي الثاني في منتصف شهر يونيو المقبل، ويستمر لمدة 3 أشهر، ثم اختبارات، ثم أسبوعين إجازة للطلاب.

7 - العام الدراسي التالي وهو 2022 / 2023، يبدأ في منتصف شهر أكتوبر المقبل، وبذلك يعود المعهد إلى التقويم المتبع حسب مؤسسات التعليم العالي.

8 - الدراسة داخل المعهد متاحة لكل خريجي دفعة 2020 / 2021.

9 - يقبل المعهد العالي لتكنولوجيا النقل كل من طلاب شهادة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وأيضاً ما يعادلها، إلى جانب الثانوية الفني الصناعي نظام 3 سنوات «دبلوم ميكانيكا ودبلوم كهرباء»، على أن يكون القبول بالمعهد من خلال مكتب التنسيق.

10 - متوفر داخل المعهد إقامة وإعاشة كاملة لكل الدارسين والعاملين.