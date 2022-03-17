منى عبد الغني تطمئن جمهورها على حالتها الصحية (فيديو)

طمأنت الفنانة والإعلامية، منى عبد الغني، جمهورها على حالتها الصحية، من خلال فيديو نشرته على صفحتها عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام».

منى عبد الغني تكشف تطورات حالتها الصحية

وكتبت منى: «أحب أهنئ في البداية الجميع على ليلة النصف من شعبان، كما أحب أن اطمئن كل الناس اللي سألت عني وبيحبوني حتى اللي مسألش أكيد مشغولين.. كل سنة وأنتوا طيبين وبحبكوا أوي وبطمنكم، هي حادثة جات في العربية الحمدلله وكسرين كده في الضلوع، يعدوا بسرعة ويتامثلوا للشفاء، وشوية كدمات وأنا الحمدلله إن لسه ليا لسان أذكر الله به وأحمده وأعيد عليكم».

وأضافت: «كلها أيام إن شاء الله واتعافي وأعود قريبا بفضل الله ودعواتكم وكل سنة وانتم طيبين».

حادث مني عبدالغني

تعرضت الفنانة منى عبد الغني، منذ أيام، لحادث سير على الطريق في أثناء العودة لمنزلها، إذ اختلت عجلة القيادة من يدها؛ مما تسبب في ارتطام السيارة بجدار خرساني، وتم نقلها إلى المستشفى.

يذكر أن منى عبد الغني، تقدم على شاشة قناة cbc برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع منى مع إيمان عز الدين وهبة الأباصيري.