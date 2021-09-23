مفيدة شيحة تعلن رحيلها عن CBC: وداعا الستات ميعرفوش يكدبوا

أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مغادرتها لقناة cbc.

وكتبت مفيدة شيحة، قائلة: «بعد 10 سنين من النجاح، وداعا cbc، وداعا الستات ميعرفوش يكذبوا، وإلى لقاء».

مفيده شيحة سعيدة ببرنامجها

وأعربت الإعلامية مفيدة شيحة في تصريح سابق لـ«الوطن»، عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي وصل له برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على مدار هذه السنوات، والذي تُقدمه مع الإعلاميتين منى عبدالغني وسهير جودة، مُعربة عن تمنيها بأن يظل على هذا المستوى وأن يرتبط به الجمهور.

وقالت مفيدة: إن البرنامج نجح في اكتساب ثقة المُشاهد، منذ انطلاقه، بسبب اعتماده على المصداقية، إذ يرتبط المحتوى بقضايا الجمهور بشكلٍ مباشر.

مفيدة شيحة وشكوك حول إصابتها بفيروس كورونا

وحصلت مفيدة شيحة على أسبوع كامل إجازة من برنامجها «الستات ميعرفوش يكدبوا» منذ فترة، بعد إصابتها بنزلة شعبية حادة جدا، وتردد وقتها إصابتها بفيروس كورونا، لتظهر خلال البرنامج بمداخلة تليفونية مع سهير جودة ومنى عبد الغني، قالت خلالها «بحب أطمن الناس إني الحمد لله كويسة وأصبت بنزلة شعبية وليس كورونا، والدكتور طلب مني الجلوس في المنزل عشان المناعة، وأحب أنبه الناس إني لم أهتم بتقلبات الجو وكنت أدخل من سخن لساقع وهذا سبب إصابتي بالتعب».