«روسيا اليوم»: استهداف محيط قاعدة «بلد» الجوية في العراق بـ8 صواريخ

أفاد مراسل شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في العراق، بتعرض محيط قاعدة «بلد» الجوية لاستهداف بعدد من الصواريخ، مساء اليوم الخميس.

8 صواريخ كاتيوشا سقطت قرب القاعدة

وأوضح مراسل الشبكة الإخبارية الروسية، أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط ثمانية صواريخ من نوع كاتيوشا قرب قاعدة بلد الجوية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها لم تخلف أضرارا بشرية أو مادية في الموقع.

استهداف سابق للقاعدة بطائرات مسيرة

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت في شهر يناير الماضي، عن إحباط محاولة استهداف القاعدة ذاتها بثلاث طائرات مسيرة.