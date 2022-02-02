الإمارات تعلن تدمير 3 طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي

اعترضت الإمارات، مساء اليوم، ودمرت 3 طائرات دون طيار «معادية»، عند اختراقها المجال الجوي للبلاد، وفق بيان رسمي نشر عبر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الإماراتية بموقع «تويتر»، ونقلته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الإماراتية: «تعلن وزارة الدفاع عن اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان».

الإمارات جاهزة للتعامل مع أي تهديدات

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيانها، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأشارت كذلك إلى أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

ومن المرجح أن تكون الطائرات التي تحدثت عنها وزارة الدفاع الإمارات على صلة بجماعة الحوثيين؛ إذ أنها نفذت عدة اعتداءات خلال الأسابيع الماضية بالطائرات المسيرة ضد مواقع إماراتية.

طائرات أمريكية مقاتلة لمساعدة الإمارات

في نفس السياق، ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك، أن الولايات المتحدة أعلنت إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثيين اليمنية على دولة الإمارات.

وكان من بين المواقع التي استهدفتها جماعة الحوثيين قاعدة للقوات الأمريكية، إلا أنه تم الإعلان عن إحباط هذا الهجوم، فيما أكدت «أبو ظبي» أنها تتخذ ما يلزم من إجراءات لصد أي عدوان حوثي محتمل.

التهديدات الحوثية للإمارات تتواصل

وهددت جماعة الحوثيين الإمارات، أمس، باستهداف معرض أكسبو الذي يتم تنظيمه في إمارة دبي، وهي التهديدات التي تكررها الجماعة وتلقى إدانات عربية ودولية واسعة.

وتأتي التهديدات الحوثية مع نجاح قوات حكومية يمنية، مدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وتدعمها الإمارات، في استعادة السيطرة على عدة مديريات بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

والإمارات هي الشريك الرئيسي للسعودية ضمن التحالف العربي الذي بدأت هجماته ضد مواقع الحوثيين عام 2015، بدعوة من الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي.