أهم المعلومات عن الدبابة الهجينة.. ظهرت في الهند بقوة 1000 حصان

تتسابق دول العالم في مجال التسليح وصناعات الأسلحة، باعتبار القوة العسكرية والتقدم فيها أحد مؤشرات قوة الدول، وكانت أحدث هذه الصيحات تطوير الدبابة الهجينة في الهند، وهي مزيح من دبابتين إحداهما سوفيتية وأخرى هندية، التي تمتلك العديد من الميزات وتبلغ قوتها 1000 حصان.

الهند تنتج 8 نماذج من الدبابة الهجينة

وأنتجت الهند تقريبا نحو 8 نماذج من الدبابة الهجينة، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، وخضعت كل النماذج لمجموعة من الاختبارات.

وجرى الكشف عن الدبابة الهجينة خلال عرض عسكري في دلهي بالهند، لكن السلطات لم تكشف بعد عن النموذج الذي استقرت عليه، لكنها تبقى نموذجا فريدا في العالم.

ونرصد في النقاط التالية أهم المعلومات عن الدبابة الهجينة، وفق ما ذكرت قناة «روسيا اليوم»:

- ابتكرها مهندسون هنود.

- يطلق عليها اسم الدبابة السوفيوهندية.

- تتكون من منصة دبابة T-72M1 Ajeya القديمة سوفيتية الصنع.

- جرت إضافة برج من دبابة T-90 Bhis التي تنتجها صناعة الدبابات الهندية.

- تتميز بامتلاكها مدفع 120 ملم القادر على استخدام الذخائر الكلاسيكية.

- يمكن لمدفعها استخدام الصواريخ فائقة الدقة بنفس كفاءة الذخائر الكلاسيكية.

- تستخدم الدبابة الهجينة دروعا متعددة الطبقات.

- تبلغ قوة محركات الدروع 220 حصانا.

- يمتلك برجها المدرع المقتبس من تي – 90 إس دروعا أقوى.

- يمتلك برجها نظاما أكثر إتقانا لقيادة النيران.

- محرك الدابة ينتج قوة 1000 حصان.

أجهزة حماية دينامية في الدبابة الهجينة

- الدبابة مزودة بأجهزة الحماية الدينامية التي تستطيع التصدي للذخائر الجوفاء.

- تستطيع أجهزة الحماية الدينامية في الدبابة التصدي للذخائر خارقة الدروع على حد سواء.

- نظام أجهزة الحماية فيها وقدراتها من شأنه أن يُطيل إلى حد بعيد عمر الدبابات القديمة التي يمتلكها الجيش الهندي.