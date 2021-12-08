مقتل رئيس أركان الجيش الهندي و12 آخرين في تحطم مروحية عسكرية

أعلن سلاح الجو الهندي، اليوم، مقتل رئيس أركان الجيش الجنرال «بيبين راوات» وزوجته، و11 آخرين، جراء تحطم مروحية، كانت تقله وطاقمه وأفراد أسرته في ولاية «تاميل نادو» جنوب الهند.

سقوط ضحايا جراء تحطم مروحية عسكرية

وغرد سلاح الجو الهندي، على حسابه الشخصي عبر موقع «تويتر»: « ببالغ الأسف تأكد الآن أن الجنرال بيبين راوات، وزوجته مدوليكا راوات و11 شخصا كانوا على متن المروحية، فارقوا الحياة في الحادث المؤسف».

وذكرت شبكة «ان دي تي في» الهندية، أن هناك ناجيا واحدا يتلقى الرعاية الصحية داخل المستشفى؛ لإصابته بحروق خطيرة.

آخر تحرك لرئيس أركان الجيش الهندي قبل مقتله

وأضاف السلاح الجوي، أن «راوات» سافر من قاعدة للقوات الجوية الهندية في سولور إلى كلية أركان خدمات الدفاع في ولاية تاميل نادو؛ لإلقاء محاضرة.

ووفقا لشبكة «إن دي تي في» الهندية، أضافت القوات الجوية الهندية في بيان، أن المروحية كانت تقل 14 شخصا، وتحطمت وهي في طريقها إلى قاعدة عسكرية في مدينة ويلينجتون، وأظهرت صورا بثتها قنوات تليفزيونية محلية، حطام المروحية، وعمال الإنقاذ وهم يكافحون وسط الدخان الكثيف والنيران.

وقالت القوات الجوية، إن المروحية تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز Mi-17V5، وعلى متنها الجنرال «بيبين راوات»، كما أصدرت أوامر بالتحقيق لمعرفة سبب الحادث.

أول رئيس أركان في الهند

وفي 2019، عين «بيبين راوات»، كأول رئيس أركان للدفاع في الهند CDS من قبل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأستحدث هذا المنصب لدمج الخدمات الثلاث في الهند «الجيش والبحرية والقوات الجوية».

وتملك الهند، عشرات من الطائرات العسكرية الروسية الصنع، التي تستخدم على نطاق واسع من قبل الجيش وكبار وزراء الحكومة خلال زيارتهم للمواقع العسكرية.