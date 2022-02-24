الحرب الروسية الأوكرانية تضر باقتصادات 4 دول .. بينها الهند والصين

يعتمد كبار مستوردي النفط في آسيا على توفير احتياجاتهم من خلال الواردات بنسبة 70% إلى 100%، ومع ارتفاع أسعار النفط، تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل في التجارة الآسيوية مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وتشتري كوريا الجنوبية 100% من احتياجاتها النفطية من الخارج، وتستورد الهند 85% والصين 70% واليابان 99.7%، بحسب تقييم «ستاندرد آند بورز»، ما يعني أن أسعار النفط المرتفعة ستضعف الطلب وستقوض الانتعاش الاقتصادي الهش إذا استمرت في الارتفاع عالميًا.

أسعار المنتجات في مرمى زيادة النفط

وأشارت المؤسسة العالمية، إلى أنه مع كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط الخام، يرتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.9% إلى 1% في الهند، ومؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% إلى 0.6%، كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% إلى زيادة بنحو 15 مليار دولار في عجز الحساب الجاري للهند، أو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الروبية الهندية.

وقالت أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية حديثة عن آسيا: «بينما نتوقع أن يبلغ تضخم مؤشر أسعار المنتجين ذروته في الربع الأخير من عام 2021 ، فمن المرجح أن يظل مرتفعًا على الأقل في النصف الأول من عام 2022».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز»، أن ينمو الطلب الآسيوي على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي في عام 2022، ارتفاعًا من 1.2 مليون برميل في اليوم عام 2021.

الهند الأكثر تضرراً بالحرب

وتعتبر الهند الأكثر عرضة للخطر الناجم عن الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية، لأنها تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام، ولديها احتياطي البترول الاستراتيجي منخفض نسبيًا مقارنة بالدول الآسيوية المستهلكة الرئيسية الأخرى.

بينما تتمتع الصين بمكانة جيدة حيث تمتلك إنتاجًا محليًا كبيرًا، إلى جانب مستويات احتياطي البترول الاستراتيجي المرتفعة نسبيًا، ويعني معدل التضخم المنخفض نسبيًا في الصين أن لديها مساحة قوية لتعزيز النمو الاقتصادي إذا لزم الأمر، والذي تتوقع أن يكون 4.9% لعام 2022، مع نمو الطلب على النفط عند 560.000 برميل في اليوم.