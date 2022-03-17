«أحدث الاستراتيجيات في علاج مرضى الأورام» بمؤتمر جامعة المنصورة العاشر

افتتحت مساء اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لمركز الأورام جامعة المنصورة تحت عنوان «أحدث الاستراتيجيات في علاج مرضى الأورام» والمنعقد في الفترة من 17 إلى 19 مارس 2022 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور أشرف شومه عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، وبرئاسة الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام.

مناقشة أحدث الخطط العلاجية الموجهة لعلاج الأورام

وأكدت جامعة المنصورة في بيان صحفي، أن المؤتمر يناقش هذا العام أحدث الخطط العلاجية الموجهة، وكذلك الجديد في جراحات ومناظير الأورام المختلفة، كما يناقش رؤية التكامل بين جميع مراكز ووحدات علاج الأورام في مصر من ناحية، وبين كافة التخصصات الطبية المشاركة في تشخيص وعلاج الأورام من ناحية أخرى، وذلك من أجل توحيد الجهود الطبية والبحثية بين الجميع في ضوء التعرف على الوضع الحالي ومناقشة أوجه القصور من أجل الوصول لتحسين الخدمة النوعية المقدمة لمرضى الأورام في سبيل الارتفاع بمعدلات ونسب الشفاء.

يعقد المؤتمر هذا العام بمشاركة كوكبة من كبار أساتذة طب وعلاج و جراحات الأورام في مصر و العالم، بمشاركة عدد من الجهات البحثية المعتمدة في مجالات الأورام المختلفة، وبحضور الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة والدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية الطب.

شومة المركز يقدم علاج الأورام لمنطقة الدلتا

وقال الدكتور أشرف شومة، إن مركز الأورام يقدم خدماته إلى أبناء محافظة الدقهلية، ومحافظات الدلتا وما يقوم به الأطباء والعاملين بالمركز من جهود تؤكد تميز الخدمات الطبية لعلاج الأورام جامعة المنصورة، وهناك قامات علمية تبذل جهود كبيرة، متحملين أمانة طبية وهو علاج مرضى الأورام.

وأشار إلى أن كلية طب المنصورة ستظل منارة علمية لنقل الخبرات العلمية من كافة التخصصات لأطباء مصر من مختلف الجامعات المصرية.

«حجازى» يشيد بالدور الرائد لمركز الأورام جامعة المنصورة

وأشاد الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالمستوى العلمي المتميز والمشاركة الكبيرة في المؤتمر وكذلك كافة الورش التدريبية المقامة على هامشه، مشيرًا إلى الدور الرائد لمركز الأورام جامعة المنصورة وإدارته المتميزة والتي نجحت في تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية تحت شعار «100 مليون صحة»، في دلتا مصر.

وذلك في ضوء أهداف المبادرة وخطتها للكشف المبكر عن أورام الثدي، كذلك تميز المركز وتحقيقه للمستوى الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في جراحات الأورام المختلفة منذ بداية المنظومة في 2018 و حتى الآن.

النحاس: المؤتمر فرصة طيبة لتبادل الخبرات بين المتخصصين

ورحب الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام بجميع المشاركين في فعاليات المؤتمر، مشيدًا بجميع المشاركات البحثية المتميزة من داخل مصر وخارجها، والتي تعرض لأحدث ما توصل إليه العلم في مجال علاج وتشخيص وجراحات الأورام، في فرصة طيبة لتبادل الخبرات بين المتخصصين وإثراء وتطوير منظومة الخدمات الطبية.

وأكد «النحاس» انعقاد 5 ورش عمل متخصصة على هامش المؤتمر في مجال الصيدلة الإكلينيكية والباثولوجي والتمريض والأشعة و الباثولوجيا الإكلينيكية تقدم محتوى تدريب متميز لأحدث البحوث والخدمات العلاجية والتشخيصية في كل مجال على حدة، ومشاركة المعايير المثلى وتبادل الخبرات المختلفة في رعاية مرضى الأورام.