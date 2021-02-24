جائزتان لأفضل بحث في مؤتمر جامعة أسيوط الدولي لعلاج الأورام

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلاج الأورام مساء اليوم، الأربعاء.

وأضاف الدكتور سمير شحاتة، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب، أن وقائع المؤتمر ستتضمن مسابقتين إحداهما للإعلان عن أسس بحث منشور لأعضاء هيئة التدريس، والتى من المقرر أن تحمل اسم المرحوم الدكتور شوقي الحداد أستاذ علاج أورام بالقصر العينى، والأخرى أحسن بحث مقدم من شباب الأطباء وتحمل اسم المرحومة علا نبيه، الأستاذة بقسم علاج الأورام والطب النووي بجامعة أسيوط ومؤسسة المؤتمر، وذلك وفاءاً لذكرى الفقيدين وتخليداً لذكراها الطاهرة.

ومن المقرر انعقاد المؤتمر في محافظة الأقصر في الفترة من 24إلى 26 فبراير 2021 تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصرـ والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور سمير شحاتة، أن المؤتمر من المقرر أن يشهد مشاركة متميزة بمحاضرات لعدد من كبار أساتذة الأورام عن طريق التطبيق الالكترونية من دول إنجلترا والهند وألمانيا وأمريكا وفرنسا والسعودية والأمارات والأردن ولبنان، إلى جانب مشاركة متميزة من الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة القومية لدعم صحة المرأة. وذلك بنظام الحضور الهجين، والذي يعتمد على المشاركة الإلكترونية للمحاضرين العرب والأجانب مع المشاركة الحضورية لعدد من كبار الأساتذة المتخصصين فى مجال الأورام.