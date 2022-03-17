مجلس الدولة يستقبل الوفود العربية المشاركة في مؤتمر الاتحاد العربي

استقبل اليوم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بقصر الأميرة فوقية، المقر التاريخي لمجلس الدولة، الوفود العربية المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري، إذ عقد مع رؤساء مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا بالدول العربية، اجتماعًا تشاوريًا تناول المشكلات العلمية التي تواجه القضاء الإداري في الدول العربية، وأهمها تلك المتعلقة بالبطء في التقاضي، بغرض الوقوف على أسباب المشكلات والوصول إلى مقترحات تؤدي إلى تقصير زمن التقاضي.

مجلس الدولة يستعرض تجربة مصر

واستعرض «حسام الدين»، التجربة الرائدة لمجلس الدولة المصري في وضع خطط لإنجاز ومتابعة تنفيذها، وما أدت إليه من إنجاز عدد ضخم من القضايا المتراكمة خلال العامين الماضيين.

حضر الاجتماع المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا بليبيا، والمستشار فادي إلياس رئيس مجلس الدولة بلبنان، والمستشار عبدالسلام المهدي الرئيس الأول لمجلس الدولة بتونس، والمستشار الدكتور عادل بروسلي نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالكويت، فضلًا عن نخبه من قضاة المحاكم العليا بالدول العربية.