ريهان عمران: مجلس الدولة قضى بوقف انتخابات «التشكيليين».. والنقابة ترد

قالت الدكتورة ريهان عمران، أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين، إن مجلس الدولة قضى ببطلان الدعوة لانتخابات النقابة التي جرى تحديد يوم السبت المقبل 19 مارس لاستكمالها.

خلافات داخل مجلس النقابة

ووصفت عمران، في تصريح لـ«الوطن»، الدعوة للانتخابات أعلنتها النقيبة صفية القباني، على شعبتي التصوير والديكور، «غير قانوينة»، لا سيما بعد «صدور حكمين قضائيين أمس الأربعاء، لصالح أعضاء مجلس الإدارة ضد الدكتورة صفية القباني».

واعتبرت أن «الدعوة للانتخابات مخالفة لصحيح القانون وتتعدى على حقوق أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ومعتمد نتيجة انتخابهم من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة».

دعوى ضد نقيبة الفنانين التشكيليين

وأشارت «عمران» إلى أن «الحكمين الصادرين من مجلس الدولة بناء على دعويين أقامهما أعضاء مجلس إدارة النقابة: الدكتور عادل عبدالرحمن، الدكتورة ريهام عمران، ومحسن صالح نقيب الفنانين التشكيليين فرع المنصورة، ملك الدربي، الدكتورة سلوى رشدي، أحمد جلال، الدكتورة منال شلتوت، والمهندسة مرفت مرسي، المهندس طارق عيد، الدكتورة مروة يوسف، إبراهيم شلبي.

ولفتت إلى أن الأعضاء المشاركين في تحريك الدعويين ضد النقيبة يريدون «الحفاظ على حقوق مجلس إدارة النقابة من القرارات العبثية، التي دأبت النقيبة على إصدارها منذ توليها رئاسة النقابة»، على حد قولها.

النقابة ترد

إزاء ما سبق، أصدرت النقابة بيانا قالت فيه إن «الحكم صدر دون إعلان النقابة، بناء على عضو لم يعد موجودًا بمجلس الإدارة، وسيتولى المستشار القانوني إبلاغ النيابة العامة بواقعة انتحال صفة في عريضة الدعوى».

وكانت نقابة الفنانين التشكيليين، قد أعلنت في بيان عبر صفحتها الرسمية إجراء جولة الإعادة لانتخابات استكمال مجلس إدارة النقابة العامة شعبتي التصوير والديكور، وذلك يوم 19 مارس الجاري، بعد أن أجريت الجولة الأولى يوم 5 مارس بمقر النقابة في ساحة دار الأوبرا.