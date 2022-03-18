حملة اعتقالات في بلغاريا على خلفية إساءة استخدام للأموال الأوروبية

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا هامة أبرزها ما شهدته بلغاريا من إلقاء القبض على رئيس وزراء البلاد السابق، زعيم حزب «مواطنون من أجل التنمية الأوروبية»، والحاكم السابق بويكو بوريسوف، في عملية أمنية واسعة النطاق، فيما من المقرر ان يتوجه العديد من سائقي الشاحنات والعاملين في قطاع النقل البري بفرنسا إلى العاصمة «باريس»، للمشاركة في احتجاجات ضد غلاء أسعار الوقود.

واعتقلت شرطة بلغاريا، «بوريسوف»، في عملية أمنية واسعة النطاق، وقالت وزارة الداخلية البلغارية، إنه تم اعتقال العديد من الأشخاص المنتسبين إلى «مواطنون من أجل التنمية الأوروبية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت إذاعة «بي إن آر»، البلغارية، إلى أن الاعتقالات مرتبطة بتقارير تفيد بأن المدعين الأوروبيين يحققون في أكثر من 120 حالة إساءة استخدام للأموال الأوروبية في البلاد.

حملة الاعتقالات شملت وزير المالية السابق فلاديسلاف جورانوف

وشملت حملة الاعتقالات، وزير المالية السابق فلاديسلاف جورانوف، والرئيس السابق للجنة الجمعية الوطنية للميزانية والمالية مندا ستويانوفا، والمستشارة الإعلامية لحزب الاتحاد الأوروبي، سيفدالينا أرناودوفا.

وفي فرنسا، كان من المقرر أن يتوجه العديد من سائقي الشاحنات والعاملين في قطاع النقل البري إلى العاصمة «باريس»، الجمعة، للمشاركة في احتجاجات شعبية ضد غلاء أسعار الوقود. وكان العديد من عمال القطاع، أعربوا في وقت سابق، عن رفضهم قرار السلطات منح خصم قدره 15 سنتا للتر البنزين والديزل، لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف الوقود.

وكانت قوات الأمن الفرنسية، أخلت أمس الخميس وزارة الاقتصاد والمالية بشكل جزئي على إثر تهديد إرهابي، ونقلت قناة «بي.إف.إم»، الفرنسية، عن مصادر في الشرطة، قولها إنه تم إجلاء حوالي 20 شخصا بالفعل في منطقة بيرسي بالعاصمة «باريس».

الشرطة الفرنسة تستخدم الكلاب المدربة على كشف القنابل

وأشارت القناة الفرنسية، إلى أن قرار الإجلاء جاء بعد تحذير من وجود قنبلة داخل الوزارة، موضحة أن الشرطة باشرت عملها بمساعدة الكلاب المدربة على كشف القنابل، للتحقق من صحة التحذير، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سوريا، لقى شخصين إثنين مصرعهما وأصيب 3 آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة الرهجان بريف محافظة حماة وسط البلاد.